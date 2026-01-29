El proceso de ventas para la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria volaron en cuestión de minutos tanto en la página web como en la taquilla física del recinto

Las 3.000 entradas puestas a la venta este jueves para la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se agotaron en apenas 10 minutos. Un proceso que, debido al tráfico masivo, provocó la caída temporal de la página web.

Aunque las entradas salieron a la venta a las 9:00 de la mañana, muchas personas hicieron noche en el Parque Santa Catalina. Se formaron largas colas en la taquilla presencial habilitada en el recinto ferial, para poder comprar las entradas de la Gala Drag.

Colas nocturnas para conseguir una entrada

Seguidores como Antonio que llevaba en el recinto desde el domingo por la noche haciendo cola. Había participado en la presentación de las murgas y no dudo en ir a la taquilla, para conseguir las entradas de la preselección, la Gala de la Reina y la Gala Drag.

Otras como Marga, que había llevado su tienda de campaña y silla de la playa para comprar su entrada. Es su segundo año consecutivo acudiendo a la taquilla, porque la aventura de comprarla online era «imposible».

La final será el 20 de febrero

La final se celebrará el viernes 20 de febrero, a partir de las 21:00 horas, en el Parque Santa Catalina. El evento será retransmitido en directo por Televisión Canaria y Televisión Española, tras el acuerdo alcanzado por las dos cadenas públicas.