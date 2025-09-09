La víctima, que convivía con él en el mismo domicilio, afirmó que mostró su rechazo y pidió al sospechoso que se detuviera sin que este atendiera a sus suplicas

La Guardia Civil de Vecindario, Gran Canaria, detuvo el 26 de agosto a un hombre por un delito de agresión sexual contra su inquilina, quien convivía con él en el mismo domicilio, y otro delito contra la intimidad, tras detectar la víctima que la estaba grabando.

Detenido por agresión sexual y grabar a su inquilina en Vecindario Gran Canaria. Europa Press.

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que los hechos de agresión sexual comenzaron cuando la víctima se trasladó a la vivienda del presunto agresor el 12 de abril de 2025 en Vecindario tras acordar con un alquiler mensual de 400 euros y sin ningún contrato formal de por medio.

Durante los meses de convivencia, y siempre según su testimonio, la mujer sufrió varias agresiones sexuales cometidas por el propietario en distintas estancias de la casa. Detenido por agredir sexualmente y grabar a su inquilina en Vecindario, Gran Canaria. Europa Press.

De esta manera, en cada ocasión, la víctima afirmó que mostró su rechazo y pidió al sospechoso que se detuviera sin que este atendiera a sus suplicas.

La acosaba y amenazaba de muerte

También aseguró que el casero la acosaba de manera habitual y que llegó a amenazarla de muerte en varias ocasiones, lo que unidas a los episodios de violencia, de agresión sexual, generaron un ambiente de miedo en la vivienda de Vecindario permanente que, finalmente, la llevó a tomar la decisión de abandonar la vivienda y presentar una denuncia ante las autoridades.

Por su parte, la víctima manifestó de igual modo que, al mudarse, observó una cámara en el pasillo orientada hacia la puerta y que al preguntar al casero le aseguró que estaba desactivada para respetar su privacidad.

Finalmente, las diligencias y detenido han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana.