La Agrupación Herreña Independiente asegura que las diligencias están avanzadas y muy pronto habrá una respuesta judicial sobre ese pleno

Informa: Eduardo Pulido.

La Agrupación Herreña Independiente, AHI, denuncia judicialmente el pleno del Cabildo de El Hierro en el que se aprobó la creación del Parque Nacional Marino de Las Calmas. Según AHI, esa convocatoria se realizó con irregularidades y vulneró lo derechos fundamentales.

Javier Armas, Presidente de AHI.

Piden la impugnación y acusan tanto al Estado como al Cabildo insular de aprobar una propuesta sin contar con el «consenso». Para AHI, la nueva normativa podría afectar a la pesca tradicional y al modo de vida de los habitantes de la isla.

AHI pide la anulación del pleno del Cabildo que sacó adelante la creación del Parque Nacional Marino.

Opinión compartida por la Plataforma de Afectados por el Parque Nacional Marino de El Hierro

Otros sectores como la Plataforma ciudadana de Afectados por el Parque Nacional Marino de El Hierro comparten esta opinión. Son críticos con su creación porque no les han explicado las consecuencias que tendrá para el medio marino a largo plazo y para la actividad del sector pesquero.

En esta Plataforma están representadas varias cofradías de pescadores y colectivos como el CIT o Ashotel. Consideran que tiene que reunir garantías suficientes para que que no trascienda en la economía de los que dependen del medio marino.