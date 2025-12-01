Una niña de 4 años ha sido trasladada en estado grave al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias al sufrir síntomas de ahogamiento en una piscina de Taurito

Una niña de 4 años está grave tras sufrir signos de ahogamiento en el parque acuático de Lago Taurito, en Mogán. La menor fue trasladada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Informa: RTVC.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 alertó al dispositivo del Servicio de Urgencias Canario, SUC. Los socorristas realizaron tácticas de reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los profesionales del SUC.

La menor fue trasladada en un Helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta el Hospital Doctor Negrín. 112.

Según el 112, la niña fue estabilizada y trasladada en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Traslado al Materno Infantil

Desde el Hospital Doctor Negrín fue llevada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Ingresó con signos de ahogamiento incompleto y traumatismo craneal de carácter grave.

En el dispositivo han participado los Bomberos del Consorcio y Protección Civil. Además, de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Mogán.

En estos momentos se investigan los hechos, a la espera de la evolución de la niña, las primeras hipótesis apuntan a una posible caída como la causa del ahogamiento.

Es el segundo caso de ahogamiento en 2025 en este parque acuático. El primer incidente se produjo en abril y acabó con el fallecimiento de una niña de 2 años.

