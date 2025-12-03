ES NOTICIA

Aitor lucha contra una leucemia rara y busca un donante compatible

Redacción RTVC
Su centro escolar se ha movilizado para conseguir el mayor número de donantes

Aitor, alumno del Colegio María Auxiliadora de Telde, en Gran Canaria, se ha convertido en el protagonista de una historia que trasciende las aulas. Este curso, sus compañeros se han movilizado para apoyarlo en su lucha contra el síndrome mielodisplásico, una rara forma de leucemia.

La única cura para esta patología es encontrar un donante de médula compatible y el centro se moviliza para concienciar a sus alumnos. El próximo 11 de diciembre celebrarán su campaña anual de donación de sangre y médula, un proyecto de aprendizaje y servicio que ha cobrado un significado especial.

Aprender sobre las donaciones

«El Instituto de Hematonación y Hemoterapia de Canarias ha venido, le ha dado a los dos cuartos de la ESO unas charlas, han aprendido sobre donación de sangre, donación de médula«, asegura Diana Nuez Santana, profesora del Colegio María Axiliadora de Telde.

Durante meses, los estudiantes han formado un auténtico “ejército de ayudantes”, cada uno con una tarea específica: elaboración de carteles, decoración con gotas de sangre simbólicas, actividades de concienciación para los más pequeños y apoyo a quienes acudan a donar.

El profesor de Educación Física, Juanje Díaz Santana, subraya que el año pasado superaron las 100 donaciones y esperan repetir —o incluso superar— esta cifra. Una comunidad entera se ha unido por un fin común: regalar esperanza para aquellos que más lo necesitan.

