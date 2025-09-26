Aitor Sanz podrá jugar este sábado ante el Real Madrid Castilla

Aitor Sanz estará disponible este sábado para el partido contra el Almería, según ha confirmado este viernes el entrenador del equipo blanquiazul, Álvaro Cervera

Aitor Sanz (d), capitán CD Tenerife. Imagen CD Tenerife

El capitán del CD Tenerife, Aitor Sanz, podrá jugar este sábado en la visita del equipo blanquiazul al Real Madrid Castilla, en la quinta jornada del grupo 1 de la Primera Federación de fútbol, según ha confirmado el entrenador del equipo isleño, Álvaro Cervera.

El veterano centrocampista madrileño, de 41 años, no terminó el partido ante el Ourense CF (3-0) debido a unas molestias abdominales que le obligaron a abandonar al descanso, pero tras incorporarse a los entrenamientos durante esta semana, estará disponible para el choque se que jugará a partir de las 17.30 (hora de Canarias) en el estadio Alfredo Di Stéfano, en la Ciudad Deportiva Valdebebas.

Mateu y Balde, bajas

Quien no llegará al encuentro, y volverá a causar baja una semana más, es el lateral zurdo valenciano Marc Mateu, quien no termina de recuperarse de un esguince de tobillo que se produjo durante un entrenamiento, tras haber participado únicamente en el partido de la primera jornada en Guadalajara (0-2).

Tampoco estará en la convocatoria el atacante catalán Mahamadou Balde por el fallecimiento de su padre esta semana, motivo por el que sus compañeros portarán una señal de luto en el encuentro de este sábado en la capital de España.

El Tenerife, líder en solitario con un pleno de doce puntos, defenderá su privilegiada posición en la tabla, y lo hará sabedor del resultado que obtengan sus dos más inmediatos perseguidores, Racing de Ferrol y Guadalajara, ambos con nueve puntos, que se enfrentarán en la noche de este viernes en Galicia.