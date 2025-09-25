Alajeró se suma al apoyo a Palestina

El municipio gomero es el primero de la isla en colgar la bandera palestina para apoyar el genocidio en Gaza

El Ayuntamiento de Alajeró, en La Gomera, ha colocado la bandera palestina en su balcón principal y también en el espacio cultural de Playa de Santiago. Muestran así su apoyo al pueblo palestino ante los ataques de Israel en Gaza.

Bandera de Palestina en el bacón principal del Ayuntamiento de Alajeró

Aprobación en pleno

No se trata de un gesto espontáneo. El Ayuntamiento lo aprobó en pleno este mes de septiembre. El acuerdo fue la aprobación de la proposición de la alcaldía sobre la Condena de Genocidio en Gaza y apoyo al Pueblo Palestino. En este punto se contó con la presencia entre el público del pleno del que fuera alcalde de Alajeró entre 1979 y 1983, Joaquín Nebro López, actual representante de las organizaciones de solidaridad con el Pueblo Palestino.

En este sentido, se le invitó por parte del Primer Edil, a una pequeña intervención sobre la situación actual de este conflicto, en la que también agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Alajeró y su sensibilidad.

Acuerdo

En el acuerdo, tras la aprobación de la moción, se establece condenar sin matices el genocidio que el Estado de Israel está llevando a cabo en Gaza. También exigir el cese inmediato de los ataques y del castigo colectivo al pueblo palestino. Condenar las acciones continuadas de Israel para ocupar y apropiarse de todos los territorios Palestinos, incluidos Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental.

El pleno insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a suspender de inmediato las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con el Estado de Israel mientras persistan las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Piden que adopten todas las medidas políticas y económicas necesarias para garantizar la protección efectiva de la población civil palestina. Incluyendo la prohibición del comercio y tránsito de armas, material de defensa y tecnologías de doble uso, entre otras medidas así como que el Gobierno de España a romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel mientras persistan estas graves violaciones.

El objetivo es obligar al cumplimiento de las leyes y de las obligaciones internacionales, así como a la suspensión inmediata de todo comercio y tráfico de armas, material de defensa y tecnologías de doble uso con Israel. En el acuerdo se decidió también colocar la bandera Palestina en el balcón del Ayuntamiento de Alajeró, Centro Cultual El Pósito y adherirse a la campaña de “Espacios Libre de Apartheid” (ELA).