Alarma en la Estación de San Telmo por un maletín abandonado

La Policía Nacional activó el protocolo de seguridad esta madrugada tras el hallazgo de un objeto sospechoso que resultó ser una falsa alarma

La Policía Nacional activó esta madrugada el Protocolo de Seguridad en la Estación de Guaguas de San Telmo. El despliegue comenzó tras el avistamiento de un maletín abandonado en las instalaciones.

Los hechos arrancaron cuando la Sala 092 del Centro de Emergencias y Coordinación de Las Palmas (CEMELPA) recibió una alerta del Centro de Control de Cámaras de Guaguas Global. Los operarios informaron sobre la presencia de un maletín de madera que permanecía sin dueño en el interior de la estación.

El origen de la sospecha

Según los registros visuales, una joven de entre 25 y 30 años dejó el objeto en un banco. La mujer olvidó el maletín de forma sospechosa al levantarse para subir a un transporte público. Ante este movimiento, los vigilantes de seguridad reaccionaron de inmediato al observar la escena a través de las cámaras.

Debido a la naturaleza del hallazgo, los vigilantes notificaron la situación a la Policía Local, cuyos agentes se desplazaron al lugar para verificar los hechos sobre el terreno. Una vez allí, la Policía Nacional asumió la coordinación de la intervención bajo el mando del jefe de la unidad especializada T.E.D.A.X.

Intervención de los especialistas

Las autoridades acordonaron la zona de inmediato para garantizar la seguridad de los empleados y viajeros. Los agentes bloquearon el acceso al área afectada mientras los especialistas de la Unidad de Desactivación de Artefactos Explosivos (T.E.D.A.X.) realizaban una revisión minuciosa del maletín de madera.

Tras una evaluación exhaustiva, los técnicos concluyeron que el objeto no presentaba ningún tipo de riesgo para la seguridad pública. Los especialistas confirmaron que el incidente era una falsa alarma, ya que el maletín carecía de contenido peligroso o elementos explosivos.

Una vez que los agentes confirmaron la ausencia de amenazas, la policía levantó el dispositivo de seguridad y reabrió la zona acordonada. La estación de guaguas retomó sus actividades con total normalidad, permitiendo que los viajeros continuaran con su rutina sin más alteraciones durante el resto de la jornada.