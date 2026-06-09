Alberto Rodríguez: «La Iglesia está siendo más progresista y pro derechos humanos que el Gobierno de Pedro Sánchez»

El presidente de Drago Canarias critica la gestión migratoria del Ejecutivo central y asegura que el Archipiélago se ha convertido en una «frontera sur externalizada» de la Unión Europea.

Entrevista íntegra a Alberto Rodríguez en La Radio Canaria.

El presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, ha asegurado que la Iglesia católica está mostrando una postura más avanzada en materia de derechos humanos y migración que el propio Gobierno de España. Así lo ha afirmado hoy durante en De La Noche Al Día de La Radio Canaria, donde ha valorado la repercusión internacional que está teniendo Canarias con motivo de la visita del Papa.

«Canarias tiene ahora el foco internacional gracias a la llegada del Papa. Eso es una buena noticia. Al final, desgraciadamente la propia Iglesia está siendo mucho más progresista y pro derechos humanos que el Gobierno de España de Pedro Sánchez», ha señalado.

Rodríguez ha criticado especialmente la política migratoria del Ejecutivo, al que ha acusado de mantener el discurso de un gobierno progresista mientras aplica las directrices comunitarias en materia de control fronterizo.

«Se da golpes de pecho con que es el gobierno más progresista de la historia. Al final, cumple a rajatabla con las políticas migratorias de la Unión Europea, sitúa a Canarias como una frontera sur externalizada y genera la retención de miles de personas», ha afirmado.

Defiende la presencia institucional ante la visita del Papa

Durante la entrevista, el líder de Drago Canarias también fue preguntado por la ausencia de algunos representantes políticos en el acto celebrado en el Congreso de los Diputados con motivo de la visita del Pontífice.

Rodríguez ha asegurado que, de haber mantenido su escaño en la Cámara Baja, sí habría asistido al encuentro, pese a no ser creyente.

«No soy creyente, pero es una figura importante. Una parte mayoritaria de la sociedad canaria es creyente. Cuando uno es un cargo público tiene que representar a todas las personas», ha explicado.

Alberto Rodríguez: «La Iglesia está siendo más progresista y pro derechos humanos que el Gobierno de Pedro Sánchez» / Foto: La Radio Canaria.

Diferencias con Vox sobre la prioridad nacional

El dirigente de Drago Canarias también ha marcado distancias con las posiciones de Vox respecto a la inmigración y la denominada «prioridad nacional».

A su juicio, la propuesta de la formación de Santiago Abascal es «hipócrita y racista» porque, según ha dicho, establece diferencias entre personas en función de su origen o color de piel.

«Esa es una prioridad nacional hipócrita y racista. Sacan una gama de colores y en función del color de la piel dicen si merecen tener derechos o no. Eso es racismo puro y duro», ha manifestado.

Rodríguez ha defendido que el planteamiento de Drago Canarias se centra exclusivamente en la capacidad de carga del territorio y no en el origen de las personas.

Limitar la residencia por la capacidad de carga de Canarias

En este sentido, ha reiterado la propuesta de su formación de establecer mecanismos para limitar la residencia en el Archipiélago, argumentando que Canarias ha superado sus límites de crecimiento poblacional.

«Somos un territorio pequeño y fragmentado y hemos aumentado en los últimos cincuenta años un millón la población. Creemos que el límite ya lo pasamos hace tiempo», ha afirmado en La Radio Canaria.

Según ha explicado, la propuesta de Drago pasaría por establecer un periodo máximo de estancia para quienes no residan de forma permanente en las Islas.

«Hay un periodo de tres meses en los que las personas pueden hacer turismo o tener su visado, y a partir de ahí tienen que abandonar el Archipiélago», ha señalado.

Rodríguez ha defendido, además, que el Estatuto de Autonomía de Canarias contempla herramientas jurídicas que permitirían desarrollar una regulación específica debido a la condición de Región Ultraperiférica (RUP).

«No en función del color de la piel o el país de origen, sino de la capacidad de carga real del Archipiélago», ha concluido.