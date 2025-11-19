Cinco playas del litoral de Telde siguen cerradas y el alcalde de Telde exige responsabilidades y explicaciones

El alcalde de Telde exige responsabilidades y «llegar al fondo» de muerte masiva de peces

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha reclamado que todas las administraciones implicadas «entren de una vez en el fondo del asunto» para esclarecer el episodio de mortandad de peces registrado en las piscifactorías de Salinetas.

Esta situación ha obligado al cierre preventivo de cinco playas del municipio, ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado.

Peña ha insistido en que la ciudadanía «merece saber toda la verdad» al respecto y ha pedido que ninguna institución «mire hacia otro lado» ante un hecho que considera «grave y de interés público».

El regidor teldense ha agradecido el trabajo del personal técnico municipal y de Aguas de Telde, subrayando «su responsabilidad, rigor y compromiso por descubrir qué ha provocado esta situación» y ha sido «contundente» al señalar que «existen informaciones que todavía no han sido explicadas públicamente por otras administraciones y organismos competentes».

«Hay datos que obran en manos de diferentes instituciones y que aún no se han trasladado a la ciudadanía» y en esto «Telde no va a permanecer callada ni al margen», ha advertido.

Análisis públicos

Peña lamenta que, hasta el momento, los únicos análisis hechos públicos sean los realizados por el Ayuntamiento, mientras que el resto de administraciones «no ha divulgado ni un solo resultado oficial».

Por ello, insiste en que es «imprescindible» que el Gobierno de Canarias y organismos sectoriales «hagan públicas las conclusiones que ya tienen o los avances que existan».

«Los vecinos y vecinas de Telde tienen derecho a saber qué ha sucedido, qué falló y qué medidas se van a tomar» porque para Peña, «no basta con declaraciones ambiguas», de ahí que exija «claridad y responsabilidad institucional».

Reunión con PLATECA

En la reunión mantenida con el PLATECA, el dispositivo técnico del Gobierno de Canarias, se informó de que ya no quedan peces muertos en las jaulas marinas, aunque podrían persistir restos solidificados sin capacidad de salir del recinto.

No obstante, el Ayuntamiento ha solicitado una verificación independiente, pese a reconocer que dispone de recursos limitados para contrastar los datos por su cuenta.

El Ayuntamiento de Telde ha confirmado una nueva ronda de analíticas por parte de la administración local y el alcalde anuncia que sus resultados «sí serán públicos lo antes posible».

Las cinco playas del litoral afectado permanecerán cerradas hasta que las analíticas del Gobierno de Canarias certifiquen la seguridad del agua para el baño.

Peña ha adelantado que el Ayuntamiento actuará «con máxima prudencia» y no reabrirá los espacios hasta «recibir garantías absolutas» porque este «episodio es serio».

«En Telde no vamos a precipitarnos ni a minimizar lo sucedido» porque «lo responsable es investigar, exigir explicaciones y proteger a los vecinos», ha dicho.