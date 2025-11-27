Aldama comparece ante el juez de la Audiencia Nacional que podría modificar sus medidas cautelares ante la revelación de nueva información sobre el ‘caso mascarillas’

Informa: Silvia Mascareño.

Nueva comparecencia del empresario y presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, ante la Audiencia Nacional, AN. Declarará ante el juez Ismael Moreno por los contratos de mascarillas adjudicados a la presunta trama de corrupción en pandemia por el Gobierno de Canarias. Un Gobierno que presidía entonces el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Víctor de Aldama junto a su abogado llegando a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. EFE.

Aldama comparece ante el juez un día antes que el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, que este jueves se enfrenta en el Tribunal Supremo a una vistilla en la que se podrían modificar sus medidas cautelares, con las acusaciones populares que lidera el PP pidiendo que entre en prisión provisional.

Informe de la UCO

Moreno acordó las declaraciones de Aldama y Koldo a petición de la Fiscalía después de recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza los contratos entre Canarias y Soluciones de Gestión, la empresa situada en el epicentro de la presunta trama de corrupción.

El presunto conseguidor llega a la declaración después de que el juez acordara esta misma semana entregarle una copia del contenido de dos dispositivos móviles que le fueron intervenidos por la Guardia Civil. Aldama ha advertido que aportará nueva información tras la recuperación de esos móviles.

En una providencia, el magistrado, Ismael Moreno, accedió a entregar a Aldama la copia del contenido de un iPhone 15 y un 13 Pro, cuyo volcado aportó en un disco duro la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Guardia Civil.

Aldama tuvo que desplazarse hasta la Audiencia Nacional para recoger el disco duro con el contenido de esos teléfonos.

Tanto Koldo como De Aldama, que figuran como investigados desde que estalló la causa en febrero de 2024, ya han comparecido en ocasiones anteriores ante el juez por los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes a la misma empresa.

Ambos ya están procesados por el Supremo, junto al exministro José Luis Ábalos, por esa rama de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exasesor 19 años y medio de cárcel y 7 años para Aldama, ya que valora su confesión, mientras que las acusaciones populares que lidera el PP reclaman 30 años para Koldo y lo mismo que el fiscal respecto al empresario.