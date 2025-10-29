El Dreamland Gran Canaria ha comenzado la Liga Endesa con un balance de una victoria y tres derrotas

El alero del Dreamland Gran Canaria Miquel Salvó aseguró este miércoles que conseguir la victoria ante Morabanc Andorra, próximo enfrentamiento en Liga Endesa, «es muy importante» a nivel clasificatorio, pero, sobre todo, para las sensaciones de la plantilla tras el mal inicio liguero.

El alero Salvó espera conseguir la victoria para mejorar las sensaciones de la temporada / Imagen del Dreamland Gran Canaria

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el catalán declaró que están «muy concentrados» para el encuentro ante el conjunto del Principado y que «son conscientes de que el inicio de liga ha sido el que ha sido», con una victoria y tres derrotas de balance.

Por ello, esperan llevarse el triunfo en el Gran Canaria Arena e «iniciar otra racha de victorias» para acercarse a los puestos de play-off y de acceso a la Copa del Rey.

Aspirar a puesto más altos en Liga Endesa

«En Liga Endesa todos te pueden ganar, tanto los de arriba como los de abajo. Tenemos que estar preparados. Hay que dar mérito a Girona que tuvo más acierto y paciencia en los minutos finales», valoró sobre la derrota en Fontajau.

Para evitar los mismos males que asolaron al Gran Canaria, Salvó afirmó que deben «hacerlo mejor» en todas las facetas del juego, ya que «estamos lejos de nuestro mejor momento», aunque aseveró que con trabajo y tiempo llegarán al estado óptimo de juego que desean mostrar.

En busca de ese punto, Lakovic hizo hincapié en el trabajo propio antes de mirar hacia fuera, puesto que según comentó el alero, «podemos jugar mejor y ser consistentes los 40 minutos»: «Toca seguir la línea de Manresa y construir a partir de ahí».

De cara a la vuelta al Gran Canaria Arena, partido que se disputará este sábado a las 19:00, el español pidió un buen ambiente en el pabellón para que la afición «nos ayude a sacar la victoria» en un partido «vital» para enterrar la mala racha en Liga Endesa.