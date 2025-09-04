Pacientes con alta médica en el Hospital de La Palma que no pueden regresar a sus domicilios por falta de apoyos familiares o necesidad de cuidados crónicos

Hospital General de La Palma. Imagen RTVC

La Unión Sindical de Técnicos de Enfermería ha advertido este jueves de la situación de sobrecarga que atraviesa el Hospital Universitario de La Palma debido a la permanencia de pacientes con alta médica que no pueden regresar a sus domicilios por falta de apoyos familiares o necesidad de cuidados crónicos.

Según el sindicato, esta circunstancia obliga al centro a mantener camas ocupadas por personas que ya no requieren hospitalización, lo que limita la capacidad de ingreso de nuevos pacientes y contribuye al incremento de las listas de espera.

El sindicato subraya que la mayor parte de estos pacientes son personas con distintos grados de dependencia que necesitan cuidados continuos, lo que repercute directamente en la carga de trabajo de los Técnicos en Cuidados de Enfermería.

Situaciones límite

La organización sindical ha advertido de que la plantilla es insuficiente y que la presión asistencial está generando situaciones límite tanto físicas como emocionales entre los profesionales.

Debido a ello, el sindicato ha reclamado la puesta en marcha de protocolos que permitan una mejor gestión de estos casos, con medidas como el aumento de camas en centros residenciales, la planificación anticipada de recursos y el refuerzo inmediato de plantillas en el hospital.

Desde la Unión Sindical de Técnicos de Enfermería han acusado a «los responsables políticos» de inacción ante un problema que consideran «estructural y que afecta tanto a la gestión hospitalaria como a la calidad asistencial y a la salud de los trabajadores».