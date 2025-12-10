ES NOTICIA

Alertan de un incendio en la zona del Lomo del Sabinal, en la capital grancanaria

Redacción RTVC
Varias llamadas han alertado de un incendio en Lomo del Sabinal hasta donde se han desplazado personal de Bomberos, Policía Local, SUC y Policía Canaria

Imagen del incendio en Lomo del Sabinal. Imagen RTVC
Varias llamadas recibidas en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias han alertado este miércoles de un incendio declarado en la zona del Lomo del Sabinal, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato a los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, agentes de la Policía Local, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y miembros de la Policía Canaria.

Los servicios de emergencia trabajan de forma coordinada para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona afectada. Por el momento no han trascendido datos sobre posibles daños personales, mientras continúan las labores de intervención y evaluación del incendio.

