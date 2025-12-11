Alexis Rodríguez, nuevo concejal en Las Palmas de Gran Canaria

Ha tomado posesión como nuevo concejal del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en un pleno extraordinario en sustitución de Inmaculada Medina Montenegro

Carolina Darias da la bienvenida al nuevo concejal en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria.

Alexis Rodríguez ha tomado posesión como concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Durante la celebración de un pleno extraordinario, la alcaldesa, Carolina Darias, ha dado la bienvenida al nuevo edil.

Rodríguez se incorpora al Grupo Municipal Socialista en sustitución de Inmaculada Medina Montenegro, tras renunciar a su acta en el mes de noviembre.

El nuevo concejal ha manifestado estar «emocionado y tener una inmensa responsabilidad”. Ha considerado que asume este cargo, “con la humildad de quien ha visto y vivido esta ciudad desde los barrios, recorriendo cada una de sus calles y rincones”.

Compromiso con la corporación local

Por otro lado, ha reconocido “el trabajo incansable de las asociaciones de vecinos, que han contribuido a mejorar el día a día de la ciudadanía”. Además, de pedir “la cultura del esfuerzo” como uno de los valores que han guiado su trayectoria personal y profesional.

Se ha comprometido a estar totalmente al servicio de la ciudadanía. Asegurando que trabajará “para que nadie se quede atrás y para que la ciudad avance con más justicia social y con más oportunidades para todos, calle a calle y barrio a barrio”.

Trayectoria profesional

El nuevo concejal trabajó más de 25 años como conductor del Parque Móvil del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. También, durante 25 años presidió la Asociación de Vecinos de Costa Ayala, impulsando iniciativas comunitarias, mejoras urbanas y proyectos de dinamización vecinal.

Por otro lado, ha sido vicepresidente de la Federación de Medianías durante 12 años, contribuyendo a la coordinación y fortalecimiento del movimiento asociativo en la zona.