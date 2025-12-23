El presidente del Cabildo de El Hierro critica las medias que ha tomado AENA sobre los cambios de horarios de los vuelos de El Hierro, algo que, asegura «es inaceptable» porque perjudica a los herremos y a los visitantes

«En el tema de AENA con El Hierro llueve sobre mojado«, comenzó su entrevista en Buenos Días Canarias este martes Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro. Se refiere a los cambios que implementado en el aeropuerto de Los Cangrejos. Desde este domingo, en el aeródromo de El Hierro se opera con un horario reducido que limita su actividad aérea entre las 8:30 y las 18:00 horas. Se elimina así cualquier posibilidad de ampliar el horario operativo ante retrasos, incidencias o contratiempos en Tenerife.

Además, desde su entrada en vigor, el primer vuelo desde Tenerife ha tenido que esperar media hora hasta el inicio de la actividad. Todo eso es «inaceptable», asegura Armas. «Hemos elaborado una declaración institucional de todos los partidos políticos representados en el hierro exigiendo a AENA determinadas cuestiones» para pedir mejoras, explicó.

«Y justo cuando se había conseguido alguna cosa sucede que, directamente, por cuestiones laborales entiendo, 7 de 10 controladores están enfermos, ha hecho que AENA tome la decisión de restringir el horario de apertura y retrasar el primer vuelo de la mañana de las 8:10 a las 8:30″. Esta cuestión es una de las más importantes que están perjudicando a la isla, como explica su presidente. «Eso es inaceptable porque para los herreños. Parece que media hora es poco, pero puede ser la diferencia entre ir y venir en el día cuando vas al médico, tomar determinadas conexiones con otras islas o con el extranjero, por lo que es muy malo para los turistas también», señaló.

«Sigue igual que siempre» en cuanto a la gestión de migración

Aunque El Hierro no lleva la gestión directa de los centros donde se aloja a los migrantes que llegan a a la isla, para ellos es una prioridad.

«Sigue igual la situación de los centros. Saturado, al límite de su capacidad, que no permite atender adecuadamente a los menores que están en ese centro. Por eso, estamos demandando a las comunidades autónomas, a Canarias y al resto de administraciones, que esas derivaciones se produzcan lo antes posible. De tal manera que nos permitan atender de manera adecuada. Porque primero hay que enseñarles el idioma y después crearles un itinerario formativo para insertarlos en el mercado laboral después», indicó Armas. «Esto sigue igual que siempre», finalizó.

Presupuestos e inestabilidad

En cuanto a financiación, el presidente habló sobre los presupuestos de la isla para el próximo años y que aún no se han aprobado. Armas confía en que estén en enero. «El 26 habrá una comisión de presupuestos y seguramente tendremos el día 8 el pleno. Ha crecido un poco. Está más dedicado a atención social y sanitaria que a otra cosa. Serán unos presupuestos sensibles, pegados al terreno y lo que necesita El Hierro con el dinero que tenemos», explicó.

Sobre las críticas que ha recibido tras es cese de dos consejeros y que apuntan a que es la razón por la que aún no se han aprobado, se defiende. «Casi siempre es por las mismas fechas. Se aprueba en enero o en diciembre. Siempre ha sido así. La estabilidad no se mide en cuestión de votos sino de si sacas las cuestiones importantes. Es más difícil, sin duda. Tienes que negociar con unos y con otros y esto supone que es más democrático porque tienes que atender al punto de vista de otros. Y a lo mejor esto hace que esté más pegado a los intereses de los ciudadanos que de la otra forma. Nosotros somos conscientes de que las cuestiones hay que negociarlas. Yo creo que si no pasa nada, vamos a ver si las demandas de la oposición se puedan atender y los podamos sacar para adelante«, aseguró el presidente insular.

Decreto Canarias

También hubo tiempo para hablar del conocido como Decreto Canario. Se trata de una propuesta legislativa clave del Gobierno de Canarias para conseguir un trato fiscal y social diferencial y estable para el archipiélago, basado en su condición de Región Ultraperiférica (RUP) de la UE. Busca un alivio fiscal (como la bonificación del 60% del IRPF), estímulos al empleo, mejoras en servicios, vivienda y conectividad, y que sustituya la falta de Presupuestos Generales del Estado. Está buscando apoyo mayoritario en el Congreso para su aprobación.

En este sentido, Alpidio Armas aseguró que se trata de «una serie de medias muy importantes» y que «son muy convenientes para El Hierro». Po eso, están «muy de acuerdo con las demandas y con la puesta en marcha de ese Decreto Canarias, que nos va a permitir tener este texto que va a permitir a El Hierro unos réditos, tener mejoras sensibles en muchos órdenes de la gestión y del interés de los herreños», afirmó.