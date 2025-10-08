El 45% del alumnado de FP en Canarias abandona los estudios

La Fundación Sergio Alonso imparte cursos para dar claves al profesorado de Formación Profesional para motivar a los alumnos

La tasa de abandono en FP es del 45% en Canarias. Datos correspondientes a 2024 y que preocupan al profesorado.

Informa: RTVC.

Motivar al alumnado es lo que pretende el curso que imparte la Fundación Sergio Alonso al profesorado de FP. Los profesores se convierten en alumnos en las jornadas «Buenas Prácticas» impartido en Las Palmas de Gran Canaria. En esta formación aprenden claves de motivación a través de nuevos retos pedagógicos.

El acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad o la resolución de conflictos son algunas de las cuestiones que se han abordado.

Alrededor de 100 docentes del archipiélago han participado en estas jornadas dirigidas a la Formación Profesional.

Inclusión y empleo

Según Nayra Moreno, gerente de la Fundación Sergio Alonso, «los docentes son la clave para motivar y retener al alumnado».

Moreno ha destacado que la FP Básica es una puerta de inclusión y empleabilidad, y que quienes logran terminarla suelen continuar hacia grados medios o superiores.

La Fundación va a promover cursos en inteligencia artificial aplicada a la docencia y un proyecto piloto en el IES Faro de Maspalomas, en la familia profesional de hostelería y turismo, para acompañar intensivamente a alumnado, profesorado y familias.