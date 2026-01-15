Los tres futbolistas pretendidos por el club estarían muy cerca de comprometerse de forma inmediata

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, adelantó este jueves la inminente llegada de fichajes al equipo blanquiazul para afrontar la segunda vuelta en el grupo 1 de la Primera Federación de fútbol, que se iniciará el próximo sábado con la visita al Zamora CF.

Álvaro Cervera adelanta la llegada de nuevos fichajes al Tenerife/ Imagen del CD Tenerife

El técnico reconoció en rueda de prensa que los tres futbolistas pretendidos por el club estarían muy cerca de comprometerse de forma inmediata, al menos dos de ellos, y que todos han jugado o militan en categoría superior a la del Tenerife.

Posibles salidas en el club

Por otro lado, el preparador blanquiazul también admitió que habrá jugadores que saldrán de la actual plantilla, y en el caso concreto de Josep Calavera, el futbolista catalán pidió cambiar de destino pero no le buscarán sustituto porque el centro de campo se entiende que está cunbierto.

Por otra parte, Cervera prevé un partido «difícil» el próximo sábado en el estadio Ruta de la Plata ante un Zamora «que maneja bien el balón» y que ha ganado «muchos partidos» desde que llegó a su banquillo Óscar Cano, exentrenador del Tenerife.

Sin embargo, no cree que la presencia del técnico granadino suponga una ventaja para el adversario, ya que el actual Tenerife «no se parece en nada» al que Cano dirigió en su efímera etapa en la isla, al comienzo de la pasada temporada.

Optimismo para la segunda vuelta

Cervera volvió a hacer números para la segunda vuelta liguera y considera que si su equipo es capaz de sumar treinta puntos más, exigiría mucho a los rivales para poder darles alcance en la clasificación.

«No pensamos en los puntos que hacen falta, sino en los que nos jugamos en cada partido, pero con esa cifra obligaríamos a los rivales a tener que hacer 39 puntos», recordó, refiriéndose a la actual ventaja de ocho unidades con respecto al Celta Fortuna, segundo clasificado.

En cualquier caso, y a pesar de la renta de puntos, Cervera descarta por completo que pueda existir relajación en sus futbolistas, aunque sí se podrían poner «nerviosos» si la ventaja se reduce, porque se encuentra convencido de que en la segunda vuelta «todo se va a apretar» en la clasificación.

Por otro lado, Cervera aseguró que el club tiene previsto inscribir este viernes al defensa Facundo Agüero, fichado desde el verano pasado, aunque ha dejado entrever que el central argentino no formará parte de la convocatoria para Zamora.