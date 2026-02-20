«Tenemos la misma preocupación de siempre», afirma Álvaro Cervera en la rueda de prensa, quien valora que «tenemos una ventaja, pero si se recorta los contrarios verán una posibilidad»

Álvaro Cervera: «Mi mensaje a la plantilla es que no estamos mal» / CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha admitido en la rueda de prensa que se plantea un cambio de sistema por la ausencia de Nacho Gil, lesionado, y las características del rival, en el partido que le enfrentará este sábado en Galicia al CD Arenteiro.

El técnico blanquiazul ha confesado que podría renunciar a un delantero y jugar con un solo punta, para reforzar así el centro del campo y jugar «con dos extremos puros», debido a la ausencia del futbolista valenciano, piedra angular en el juego ofensivo del equipo, una baja que trastoca sus planes.

Cervera no se fía del césped

Cervera es consciente de que el estado del césped, por las lluvias de las últimas semanas, podría condicionar el choque, como ya lo hizo en el anterior partido en casa del Arenteiro, que incluso estuvo a punto de suspenderse, y que acabó ganando el cuadro orensano por un inusual 6-3.

No obstante, ha precisado que esperarán a comprobar como está el campo cuando lleguen al mismo, porque durante la semana no ha planteado el partido en función de ese posible inconveniente.

Espera un encuentro «con mucho centrocampismo», que podría ser igualado y cerrado, pero que a su juicio se abriría si alguno de los dos equipos se adelanta en el marcador, y en el que deberán prestar atención a las jugadas a balón parado.

Preocupa el gol, no el juego

Por otra parte, el técnico del Tenerife ha dicho que no está preocupado por los dos últimos partidos, en los que su equipo solo ha sumado un punto, pero sí por la falta de gol (0-0 ante el Bilbao Athletic y 0-1 con el Racing Club Ferrol), porque le «extraña», dada la eficacia demostrada hasta ahora.

«Le he dicho a los jugadores en privado que no estamos haciendo nada mal», ha comentado Cervera, ya que su juicio el Tenerife no ha bajado el nivel, sino que los rivales «lo han subido», por lo mucho que se juegan en esta segunda vuelta.

Además, admite que si se recorta la ventaja actual de nueve puntos «nos pondremos nerviosos, los contrarios verán una posibilidad para cogernos y todo se comprimirá».

Cervera superará a Oltra

En este partido, que se disputará en el modesto estadio Espiñedo, de Carballino (Orense), Cervera se convertirá en el entrenador del Tenerife con más partidos dirigidos en su historia (161), superando así a José Luis Oltra.

Preguntado por su distanciamiento del entrenador valenciano, con el que le unía una gran relación personal, el actual preparador blanquiazul ha dicho que si fuese por él, estaría predispuesto a una reconciliación que Oltra consideraba inviable en una entrevista concedida días atrás a Radio Club Tenerife.

Se añade la baja de Nacho Gil

El CD Tenerife tendrá la importante baja de Nacho Gil para visitar este sábado al CD Arenteiro debido a un problema muscular, según ha informado el entrenador.

El atacante valenciano sufrió una molestia en el abductor al término del último encuentro en casa frente al Racing Club Ferrol, y ante la posibilidad de que pueda ir a más y convertirse en lesión el técnico del equipo isleño no contará con él para el choque.

Cervera confía en que la próxima semana pueda volver a contar con Gil, autor de cuatro goles y seis asistencias en lo que va de temporada, y advertido de suspensión al acumular cuatro tarjetas amarillas en el campeonato.

Tampoco viajará el delantero Jesús de Miguel, ausente en las últimas jornadas por molestias musculares; el centrocampista Javi Pérez, quien ultima la recuperación de una lesión de larga duración; ni el extremo Iván Chapela, también en fase de puesta a punto tras llegar en el mercado de invierno procedente del Burgos, donde tuvo escaso protagonismo debido a una lesión.