Álvaro Cervera, en la rueda de prensa previa al partido, asegura sobre el conjunto lucense, que «es un buen equipo, que juega bien y al que ahora le están acompañando los resultados»

Álvaro Cervera: «Este partido es muy importante para nosotros» / CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha destacado, en la rueda de prensa, que el Lugo tiene «una buena plantilla», y que suele jugar con tres centrocampistas y futbolistas rápidos en ataque, por lo que espera un encuentro «complicado», el segundo consecutivo como local tras empatar con el Real Avilés Industrial (2-2).

«El partido es importante porque cada vez van quedando menos puntos en juego y venimos de dos partidos sin ganar en casa. ¿Qué luego vamos a Vigo? Sí, vamos a ir a ganar a Vigo. Es importante mantener cierta distancia, pero lo normal es que siempre se acorte, aunque intentaremos que no suceda así», ha subrayado ante la inminente visita al Celta Fortuna, su más inmediato perseguidor en la clasificación, a nueve puntos de diferencia.

Un problema muscular de Aitor Sanz

El entrenador del CD Tenerife, ha reconocido que la posible baja de Aitor Sanz, por un problema muscular de última hora, le «trastoca todo» y tiene «más dudas que nunca» para el partido de este sábado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El veterano centrocampista madrileño se retiró este viernes del último entrenamiento al sentir una molestia muscular, y el propio Cervera ha dicho que tras hablar con el jugador, no es muy optimista, aunque mañana se probará antes del partido para saber si está disponible.

«Podemos cambiar y hacer otro planteamiento, no lo tengo claro», ha admitido Cervera, quien solo tendrá a Juanjo Sánchez y Alberto Ulloa como mediocentros puros para este choque de la vigésima séptima jornada del grupo 1 de Primera Federación.

Otras bajas del equipo

El futbolista del CD Tenerife Marc Mateu será baja para lo que resta de temporada. En una rueda de prensa, Cervera ha aseverado que Mateu continúa sin recuperarse de una lesión de tobillo que sufrió tras la primera jornada liguera, y que aunque llegó a reaparecer muchos meses después, ha recaído y finalmente se ha decidido que no juegue más hasta encontrar una solución para el jugador valenciano.

Además, el club ha emitido un parte médico del centrocampista Javi Pérez, lesionado de larga duración, en el que comunica que el jugador manchego padece una rotura muscular en el sóleo derecho.

A las ausencias por lesiones se une la baja del centrocampista brasileño Fabricio Assis, sancionado con un partido tras su expulsión la semana pasada ante el Real Avilés Industrial.

Por el contrario, Cervera recuperará a Nacho Gil, superada una lesión muscular, aunque el atacante valenciano acumula cuatro tarjetas amarillas, por lo que está en riesgo de perderse el siguiente partido, en el que el Tenerife visitará al Celta Fortuna, segundo clasificado, el próximo día 13.