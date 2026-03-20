El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, asegura en rueda de prensa que «no hago un llamamiento a la afición, porque sé que acude al Estadio, pero sí que la necesitamos»

Álvaro Cervera: «Tenemos que ganar para clarificar todo mucho más» / CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, aseguro en la rueda de prensa que espera que su equipo gane el próximo domingo a Osasuna B, en un partido que medirá a líder contra colista del grupo 1 de Primera Federación, para «clarificar mucho más» el posible ascenso directo.

Diez puntos de ventaja en juego

El conjunto blanquiazul estará pendiente este viernes del resultado que obtenga el Celta Fortuna, su más inmediato perseguidor, situado a diez puntos de distancia -a once con el gol-average particular-, ya que el filial celeste visitará al CD Arenteiro.

En la rueda de prensa Álvaro Cervera ha recordado que el Tenerife lleva «tiempo sin ganar», precisamente desde que visitó al Arenteiro el pasado 21 de febrero (0-1), y en casa no lo hace desde el 31 de enero, frente al Guadalajara (4-0).

«Ahora lo vemos todo muy claro, son diez puntos, quedan diez jornadas, pero tenemos que clarificarlo mucho más, y ese momento de poder decir que ya es casi imposible, todavía no ha llegado», ha explicado.

La portería a cero, clave para vencer

El técnico blanquiazul no ha escondido que está preocupado por los goles encajados en las últimas jornadas, circunstancia que a su juicio les está impidiendo ganar partidos. «Siempre me ha gustado la portería a cero, porque así somos ganadores en la mayoría de los partidos. Me preocupa, no me gusta encajar y tener que meter dos goles para ganar», ha argumentado.

Fabricio no repetirá en la banda izquierda

Ante la baja de Nacho Gil, cuya lesión muscular le tendrá apartado de las alineaciones al menos hasta el mes de mayo, Cervera ha descartado volver a situar al centrocampista brasileño Fabricio Assis en la banda izquierda porque «no salió bien».

Cervera critica los horarios

Por otra parte, el técnico isleño se ha quejado de las fechas de los partidos, que impidió esta vez a un grupo de jóvenes seguidores del Tenerife estar presentes el pasado viernes en el estadio de Balaídos, al haber sacado los billetes de avión con antelación a conocer los horarios de la jornada y tener que pasar el fin de semana en Vigo desde el sábado, con el partido ya finalizado, porque se había jugado la noche anterior.

«No sé si cuesta tanto decirle al Tenerife con un poco más de adelanto los partidos que tiene que jugar. No sé a quién le corresponde, pero el que sea, debería hacérselo mirar o mandarse a mudar; no me lo explico«, ha subrayado.

Estado físico preocupante de Chapela

El entrenador del CD Tenerife ha manifestado que el último fichaje del equipo blanquiazul en el mercado de invierno, el andaluz Iván Chapela, deberá mejorar su estado físico para poder competir porque llegó «hecho un desastre», procedente del Burgos CF. «Vino hecho un desastre, pensábamos que venía de otra manera, pero vino muy mal, es la realidad. Lo conozco mucho y ya el día que jugó no me gustó nada», ha relatado Cervera.

Ha añadido que los datos obtenidos por los parámetros que se analizan en los entrenamientos corroboran su impresión, por lo que el jugador «debe quedarse en casa hasta que se ponga bien, y ya empezaremos a contar con él».

Cuestionado por si Chapela ya está en mejores condiciones físicas después de los trece días transcurridos desde que se estrenó como blanquiazul, Cervera ha respondido con ironía: «Está mejor, no tiene 42 de fiebre, pero todavía tiene 38 y medio».