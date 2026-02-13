Álvaro Cervera ha expresado en la rueda de prensa previa al partido que lo que tiene presente es que «el dato importante es que podamos ganar el partido»

Álvaro Cervera: «El dato importante ante el Racing de Ferrol es ganar el partido» / CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha manifestado este viernes en la rueda de prensa que está orgulloso de igualar a José Luis Oltra como entrenador con más partidos dirigidos al equipo blanquiazul (160). Aunque en su opinión el «dato importante» de ese encuentro es «ganar» para mantener la ventaja en el liderato del grupo 1 de Primera Federación.

El técnico tinerfeño ha dicho que forma parte «de un club centenario», con un pasado «muy bueno» y es algo que «enorgullece a un entrenador». Aunque a su modo de ver ha habido otros «mucho mejores» que él, porque han jugado «partidos mucho más importantes», en categorías superiores, e incluso competición europea.

Un Ferrol diferente al de la primera vuelta

Cervera ha explicado que el Racing de Ferrol, siguiente rival del cuadro blanquiazul, tiene ahora una forma de jugar «diferente» a la de la primera vuelta tras cambiar de entrenador con la llegada a mediados de enero del madrileño Guillermo Fernández Romo. En la primera vuelta el Tenerife le ganó a domicilio con goles de Nacho Gil y Alberto Ulloa (0-2), el pasado 1 de noviembre.

Cervera ha vaticinado además que pese a su actual clasificación, fuera de los puestos de promoción de ascenso -séptimo clasificado, aunque a solo un punto de esa zona-, el conjunto gallego «estará arriba» a final de temporada, luchando por regresar a Segunda División, categoría que perdió junto al Tenerife al final del curso anterior.

Cervera, tranquilo con su lateral izquierdo

Por otra parte, Cervera ha asegurado que está muy «tranquilo» con David Rodríguez como lateral izquierdo, a pesar de no ser zurdo. Porque lo considera un «baremo» en el equipo, junto a jugadores como Aitor Sanz o Enric Gallego, por lo que de momento no lo va quitar de esa demarcación. A pesar de reconocer que tienen más dificultades para atacar por esa banda, y que «los rivales» también lo saben.

Las bajas del Tenerife para el partido

El delantero Jesús De Miguel, el centrocampista Javi Pérez y el extremo Iván Chapela son bajas confirmadas del CD Tenerife para este sábado. Así lo ha confirmado el entrenador del equipo blanquiazul, Álvaro Cervera, quien sí podrá contar para este partido con el atacante canterano Dani Fernández.

Según ha explicado Cervera, De Miguel estará ausente del equipo por segunda semana consecutiva para intentar que se recupere definitivamente de unas molestias que le habían obligado a jugar «con dolor» en sus últimos partidos como blanquiazul.

En el caso de Javi Pérez, el futbolista manchego continúa con su largo proceso de recuperación de una lesión muscular en el cuádriceps derecho, que se produjo en octubre pasado. Aunque Cervera espera que se reincorpore al grupo antes de que finalice febrero.

El último jugador en llegar a la plantilla isleña ha sido el extremo gaditano Iván Chapela, cuya inactividad en el Burgos hace aconsejable ir con «precaución». Aunque ya está recuperado de la lesión que sufrió en su anterior equipo y espera contar con él a corto plazo.

Decisión tomada en la portería

Por otra parte, Cervera no ha confirmado pero sí tiene «claro» quién será el portero titular ante el Racing de Ferrol. Después de que Dani Martín haya sido padre en las últimas horas, lo que le ha hecho perderse dos entrenamientos y el partido de la semana pasada ante el Bilbao Athletic en Lezama (0-0), en el que debutó en la competición liguera el majorero Gabri De Vuyst.