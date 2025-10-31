El equipo de Álvaro Cervera afronta esta jornada liderando la clasificación con dos puntos más que su oponente, el Racing Club Ferrol

Cervera prepara un cambio de sistema para «defender bien» al Racing de Ferrol / CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, podría cambiar el sistema en el duelo por todo lo alto que se vivirá este sábado, a partir de las 17:30 (hora canaria), en A Malata. En la que el conjunto blanquiazul defenderá su liderato ante uno de sus perseguidores en el grupo 1 de la Primera Federación de fútbol.

El técnico del equipo blanquiazul ha dejado entrever en la rueda de prensa previa al partido contra el Racing de Ferrol que renunciaría a alinear a dos delanteros con el mismo perfil, como había optado hasta ahora con De Miguel y Enric Gallego. Para contrarrestar la forma de jugar del conjunto gallego, que permanece invicto en su estadio, con tres victorias y dos empates.

Uno de los cambios obligados será en la línea de zagueros, por la ausencia del central Álvaro González, sancionado por acumulación de tarjeta. Mientras que el capítulo de bajas se completa con los lesionados Marc Mateu y Javi Pérez.

Un rival de «segunda división»

Cervera ha dejado claro que al Tenerife no le interesa un intercambio de golpes, por lo que no quiere un partido de ida y vuelta en A Malata. Lo que quiere es que su equipo sea capaz de «defender bien» para después, cuando tenga el balón, intentar «hacer daño» al equipo gallego.

Cervera entiende que el Racing de Ferrol tiene jugadores «habilidosos y con gol», y es «lo más parecido a un equipo de Segunda División» que se pueden encontrar en la actual categoría, por lo que analizan el partido «como si fuera uno de la temporada pasada». Ha advertido de la dificultad del partido ante otro de los aspirantes a regresar a LaLiga Hypermotion, de la que descendieron ambos equipos el pasado curso.

Próximo rival de Copa del Rey y nuevo récord del entrenador

Tras eliminar el pasado martes al Alcalá de la Copa del Rey (0-4), en la próxima ronda le gustaría un rival de Primera División en el Heliodoro Rodríguez López, aunque hay más probabilidades de que toque uno de Segunda en el próximo sorteo.

Por otra parte, Cervera ha admitido que es un «orgullo» ser ya el entrenador del Tenerife con más victorias en su historia -56 en 144 partidos-. Pero matiza que «no es justo» porque muchas de ellas las ha logrado en categorías como la desaparecida Segunda B o en Segunda División. Comenta que otros técnicos tienen, a su juicio, más mérito al haber ganado muchos partidos en Primera División.