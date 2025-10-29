Racing Club Ferrol vs CD Tenerife | J10 Primera Federación

Racing Club Ferrol vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 1 de noviembre. Partido correspondiente a la J10 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Racing Club Ferrol vs CD Tenerife se enfrentan el 1 de noviembre a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Municipal A Malata de Ferrol. Partido correspondiente a la jornada 10 de la Primera Federación.

Partido intenso entre dos equipos que esta temporada se estrenan en la categoría de Primera Federación. Tanto el Racing Ferrol como el Club Deportivo Tenerife descendieron en la temporada 24-25 de categoría y ambos están considerados como dos de los equipos favoritos de la categoría para optar a un ascenso y entre ellos está en juego el liderato de la categoría en estos momentos de la temporada.

El partido del sábado llega cuatro días después de que ambos disputasen el partido correspondiente de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El CD Tenerife vuelve a coger ánimo, tras dos derrotas consecutivas en Liga, consiguió el pase a la siguiente eliminatoria tras derrotar 0-4 al RSD Alcalá.

El Ferrol sufrió más en su encuentro frente al Langreo para conseguir el pase a la segunda eliminatoria de Copa. Ambos equipos llegaron a los penaltis y el encuentro terminó Langreo 0 (3) vs Racing de Ferrol 0 (4).

Posiciones en la clasificación del Racing Club Ferrol y CD Tenerife

Duelo de dos equipos este 1 de noviembre de la parte alta de la clasificación. El equipo blanquiazul dirigido por Álvaro Cervera se encuentra en la primera posición de la tabla con 19 puntos pero su liderato puede estar en juego en el partido.

El equipo gallego de Pablo López está en puesto tercero de la tabla, en puestos de playoff de ascenso pero a tan solo dos puntos del CD Tenerife y empatado a 17 puntos con el Celta Fortuna.

El Ferrol tendría opciones de liderato en caso de que el CD Tenerife perdiese el encuentro y también pendiente del encuentro que enfrenta al Osasuna B y Celta Fortuna, que se disputa este sábado 1 de noviembre a partir de las 17:00 horas (hora canaria)

Últimos enfrentamientos H2H entre el Racing Ferrol y CD Tenerife

Tanto el equipo gallego y el equipo tinerfeño se conocen bien de temporadas anteriores. Ya en la temporada pasada en las dos ocasiones que se enfrentaron, ambos encuentros terminaron con empate. La ida 1-1 en casa del Ferrol y 0-0 en el Heliodoro Rodríguez López.

Dónde ver en directo el partido entre Ferrol vs CD Tenerife

El partido entre el Racing Club Ferrol y Club Deportivo Tenerife se podrá ver en directo en RTVC.

Se podrá seguir en Televisión Canaria, también a través de rtvc.es y se podrá seguir en La Radio Canaria.

La señal en la web de RTVC estará geolicalizada.