La inestabilidad atmosférica se incrementará con vistas al fin de semana, con ambiente invernal, con temperaturas en descenso y lluvia en el norte de las islas de mayor relieve

Lluvia en Telde, Gran Canaria. Imagen Antonio Rico

Las nubes serán las grandes protagonistas este jueves en Canarias, en una jornada de transición hacia un escenario de mayor inestabilidad atmosférica en los próximos días. El Archipiélago se adentra en un ambiente plenamente invernal, con un ligero descenso de las temperaturas y el regreso de las lluvias, especialmente durante el fin de semana.

Durante este jueves, la nubosidad se sitúa por debajo de los 1.400 metros de altitud, mientras que en las cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma predominan los cielos despejados. A lo largo del día se espera que el sol haga algunas apariciones, sobre todo en las vertientes este, sur y oeste de las islas. Las nubes presentes apenas dejarán precipitaciones, aunque no se descarta alguna llovizna débil y puntual en zonas donde la nubosidad quede retenida por el relieve.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, es decir, con un ambiente generalmente frío para lo que estamos acostumbrado en las islas en los últimos años. A mediodía, los valores en las zonas costeras oscilarán entre los 19 y 22 grados. Para el fin de semana, los modelos sí indican un ligero descenso de las temperaturas.

El viento alisio soplará de forma moderada, con menor intensidad que en jornadas anteriores. Aunque continúa activa la prealerta por mal estado del mar decretada por el Gobierno de Canarias, las olas no superarán los dos metros y medio. No obstante, con vistas al viernes y al sábado se prevé un empeoramiento del estado de la mar.

Lluvia para el fin de semana por el norte de las islas

El viernes llegará acompañado de lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas de mayor relieve, especialmente durante la segunda mitad del día. En Lanzarote y Fuerteventura, las precipitaciones serán menos probables y más ocasionales. El viento será moderado de componente norte, intensificándose al final de la jornada.

Ya el fin de semana, tanto el sábado como el domingo se espera un predominio de cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas montañosas, con intervalos nubosos en el resto del Archipiélago. Las lluvias débiles a moderadas afectarán principalmente al norte de las islas de mayor relieve, pudiendo ser persistentes en la jornada del domingo.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas descenderán de forma ligera a moderada, sobre todo en las medianías de las vertientes norte. El viento soplará de componente norte, moderado con intervalos de fuerte, y no se descartan rachas puntualmente muy fuertes en vertientes este y oeste, así como en cumbres.