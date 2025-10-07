ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Amenazó con un cuchillo a los empleados de un restaurante de Vegueta para robar

RTVC
RTVC

La Policía Nacional detiene a un hombre por robo con violencia en un restaurante en la zona de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde amenazó al personal con un cuchillo cuando lo sorprendieron

La Policía Nacional detuvo este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 59 años como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en un restaurante de Vegueta, al que accedió con un cuchillo. El hombre, que cuenta con más de un centenar de antecedentes policiales, amenazó al personal con el arma cuando fue sorprendido en el robo.

Cuchillo que llevaba el detenido para robar en un restaurante de Vegueta
Cuchillo que llevaba el detenido para robar en un restaurante de Vegueta

Huyó

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 4 de octubre. Fue cuando los agentes recibieron el aviso a través de su sala operativa CIMACC del 091. Les alertaban de un robo en curso en un establecimiento en el que un hombre amenazaba con un arma blanca de grandes dimensiones.

Hasta el lugar se desplazaron varios indicativos policiales, pero el sospechoso ya había huido. Después de recabar información de los empleados y testigos, salieron en su búsqueda con la descripción y su dirección de huida.

Los agentes montaron un dispositivo de búsqueda, que al poco tiempo logró localizar, identificar y detener al sospechoso. Consiguieron además incautarle el arma blanca empleada en el robo, así como recuperar los objetos sustraídos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Más de 200 trabajos aspiran a los Premios Canarios de la Música

África necesita invertir 155.000 millones de dólares al año para duplicar su PIB en 2040

El Cabildo de Tenerife acepta la donación de la finca vinculada a Amaro Pargo para su conservación

Dos marcas canarias, premiadas por sus envases entre productos de todo el mundo

Santi Aldama debuta con un casi doble-doble en su quinta pretemporada NBA

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025