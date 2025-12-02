La emisora pública se convierte en el epicentro de la música del Archipiélago con un completo despliegue en el Teatro Leal

Se podrá seguir en la Radio Canaria desde las 18:00 hasta las 22:30 horas, incluyendo entrevistas en la alfombra roja y a los premiados

Imagen de la edición pasada de los Premios Canarios de la Música.

La Radio Canaria se vuelca este miércoles 3 de diciembre con la gala de entrega de premios de la VII edición de los Premios Canarios de la Música, que se celebrará en el Teatro Leal de La Laguna a las 20:00 horas.

Este evento se consolida como la principal cita anual que reconoce el talento y la pujanza de la industria musical del Archipiélago, y determinará la identidad de los artistas y creadores que obtengan el preciado galardón de las 15 categorías distintas que contempla su convocatoria, en la que figuran 43 nominados.

A partir de las 19:00 horas artistas e invitados llegarán al coliseo lagunero, y a las 20:00 horas dará comienzo la gala, que cuenta con la dirección artística de Israel Reyes, y que será conducida por el presentador del programa ‘Roscas y Cotufas’ de la Radio Canaria, Tomás Galván, y la actriz y cineasta Mercedes Ortega.

Tomás Galván, conductor de ‘Roscas y Cotufas’, será uno de los presentadores de la gala.

Cobertura completa: De la alfombra roja a las entrevistas a los galardonados

La Radio Canaria, como entidad organizadora, prevé un amplio despliegue desde el Teatro Leal, ofreciendo contenido exclusivo y en directo sobre el evento durante todo el día, contando con la participación de Tomás Galván, co-presentador, en todos los programas de la emisora.

La cobertura especial desde el Teatro Leal arrancará a partir de las 18:00 horas, cuando Víctor Hugo Pérez traiga a las ondas el ambiente y la previa en el especial de ‘Canarias al cierre’. A las 19:00 horas, dará comienzo una previa dedicada a esta gala con Ce Castro al mando, llevando la emoción directamente a la alfombra roja con los inalámbricos de Mercedes Martín y Cristian Luis.

La gala, que cuenta con la dirección artística de Israel Reyes, será emitida en directo de 20:00 a 22:00 horas. La retransmisión contará con la narración de Ce Castro y la participación de Elena Falcón, Mónica Bolaños, Mercedes Martín y Cristian Luis en la entrega de premios.

El especial se cerrará con entrevistas, de 22:00 a 22:30 horas, a algunos de los artistas galardonados, a cargo de Elena Falcón y Mercedes Martín.

Mercedes Martín, Elena Falcón y Cristian Luis, entre otros periodistas de la Radio Canaria, se pondrán al frente de la cobertura de esta importante cita para el talento musical de Canarias.

Actuaciones estelares y Premio de Honor

La cantante Nia, ganadora de la undécima edición de Operación Triunfo y representante de España en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, abrirá la gala. En el transcurso de la ceremonia, también actuarán Xerach, Ale Acosta, Said Muti y Julia Rodríguez, todos ellos nominados en alguna de las categorías.

El único ganador cuyo nombre ya se conoce es el timplista majorero Domingo Rodríguez, ‘El Colorao’, que recibirá el Premio de Honor en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la difusión y proyección de la música popular canaria. La ceremonia, que será clausurada por el presidente de la Asociación Premios Canarios de la Música, Lisandro Rodríguez, contará con la asistencia de figuras relevantes como el compositor y músico Teddy Bautista o el pianista Julio Tejera.

15 categorías de premios

El público irá conociendo durante el desarrollo de la ceremonia la identidad de los artistas más destacados de la música canaria del año 2024, escogidos por un jurado compuesto por 81 miembros formado por artistas, periodistas, productores, técnicos y programadores culturales.

Los 43 artistas finalistas fueron seleccionados de entre 418 propuestas musicales recibidas en las distintas categorías, que incluyen: Canción del Año, Mejor Disco de Pop, Mejor Disco de Jazz, Mejor Disco de Músicas Urbanas, Mejor Disco de Músicas de Raíz, Mejor Disco de Rock, Mejor Estudio de Grabación, Mejor Diseño, Mejor Videoclip, Artista Revelación, Mejor Programación Musical Canaria, Mejor técnico de sonido, Mejor Labor de Difusión, Mejor Labor en Músicas Clásicas, además del prestigioso Premio de Honor.