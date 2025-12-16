ANACEF organiza un concurso escolar de cocina para promover el pescado

El concurso ‘We like fish junior’ tuvo participantes de 10 y 11 años
La organización de productores pesqueros ANACEF presentó este martes los finalistas del concurso escolar de cocina donde promueven el consumo del pescado. La final del ‘We like fish junior’ se ha celebrado en el colegio Brains de Las Palmas de Gran Canaria con participantes de cuatro islas.
Alumnado de 10 y 11 años de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife han participado con la elaboración de recetas cuyos ingredientes principales han sido los pescados y los cefalópodos capturados por esa flota española.
Parte de una dieta saludable
En esta quinta edición de la campaña, destinada a concienciar sobre la importancia de consumir pescado, “hemos querido que los protagonistas sean los niños y niñas”, informó Juan Carlos Martín Fragueiro, gerente de ANACEF.
“Proponemos con todo esto que el pescado forme parte de una dieta saludable y que ese consumo se asocie a las edades más jóvenes y a la buena salud”, añadió Fragueiro.
“Está guay probar lo que tú has cocinado y que esté bueno, da orgullo”, asegura uno de los concursantes de We Like Fish. Mientras tanto, otra de las pequeñas concursantes afirmó: “Yo, a mí no me gusta tanto el pescado, pero aprendí que algunas veces está rico”.
Finalmente, el portavoz de ANACEF recordó que actualmente “el pescado se presenta en multitud de formatos, precisamente para facilitar el trabajo en la cocina y garantizar un rápido tiempo de elaboración”.