Anaís: en silla de ruedas, pendiente de cirugía y con anuncio de desahucio

Esta mujer vive en el barrio de San Francisco Javier, en Arrecife, y el 30 de diciembre tiene que dejar su casa sin otra alternativa a dónde ir

«No me quiero ver en la calle». Anaís está en silla de ruedas desde que sufrió un atropello en el año 2019 que le produjo múltiples problemas de salud, que no puede afrontar con tranquilidad porque tiene un anuncio de desahucio para el 30 de diciembre. Tendrá que abandonar su casa, en realidad, un garaje reconvertido en la calle Jaime I del barrio de San Francisco Javier, en Arrecife.

Vivían 17 familias

El propietario, al que no conoce porque pagaba a otra persona que resultó finalmente que no era dueña de la casa, quiere recuperar todo el edificio donde vivían 17 familias y donde hay viviendas en malas condiciones. El de Anaís, cuya casa no tiene ni ventanas, es el primero de los desahucios previstos.

«He ido a muchas agencias (inmobiliarias) pero es que no hay casas y, como está la situación, los dueños no tienen confianza», explica Anaís a EFE en la puerta de su casa.

Además, ella necesita una vivienda sin escaleras o adaptada a sus circunstancias, lo que complica más la búsqueda porque el mercado de la vivienda para alquiler de larga estancia en Lanzarote es muy limitado.

No hay casas disponibles

Elsa Bentacort, portavoz de la Plataforma por una Vivienda Digna en Lanzarote, defiende que «alguien tiene que dar respuesta a esta situación” y explica que el caso ya lo conocen tanto los servicios sociales de Arrecife como la Dirección General de Vivienda del Gobierno canario, que aseguran que no hay casas disponibles para ella.

«Acaba de sufrir una operación y está pendiente de otra y no es la mejor forma de afrontar esta situación», dice Betancort, que añade que, «por los nervios, se le sube el azúcar y tiene riesgo de que le tengan que amputar una pierna».

Anaís asegura que también padece del corazón, que tiene las arterias obstruidas y que necesita estar lo más tranquila posible.

Se encontraba en el listado para ser beneficiaria de una de las viviendas sociales que están construyendo en Maneje, pero hace tres meses le concedieron una pensión por la invalidez permanente y ahora «se pasa por 20 euros de la cantidad máxima que se permite para acceder a esas viviendas”, asegura Elsa Betancort.

