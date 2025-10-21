El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impulsa un estudio batimétrico de alta resolución dentro de su estrategia de gestión científica del litoral

El área de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado una campaña de evaluación del estado de la arena sumergida de la playa de Las Canteras. El objetivo es mejorar el conocimiento sobre la dinámica litoral y garantizar la conservación de uno de los principales recursos naturales de la ciudad.

Analizan el estado de la arena sumergida de Las Canteras | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Los trabajos, realizados por la empresa Elittoral S.L.N.E., se han centrado en la obtención de datos batimétricos de alta resolución. Se realizan mediante tecnología multihaz, que permitirán conocer la situación actual de la reserva sedimentaria existente entre La Barra y la orilla. Los resultados se compararán con estudios anteriores para evaluar la evolución del fondo marino y los posibles cambios en la distribución de la arena.

Estrategia de gestión científica

Este estudio forma parte de la estrategia de gestión científica del litoral que impulsa el consistorio, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Gracias a este acuerdo, investigadores y doctorandos de la universidad emplean los datos recogidos para avanzar en sus análisis sobre la dinámica costera y la evolución del ecosistema marino de Las Canteras.

“El objetivo es tomar decisiones basadas en datos precisos, no en impresiones. Este estudio nos aportará información relevante para la preservación del ecosistema y abrirá nuevas oportunidades de colaboración con la ULPGC y otras administraciones”, explicó el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo.

Una playa viva

Los datos serán procesados mediante software hidrográfico profesional (Hypack). Con él se elaborarán planos, modelos digitales y líneas de contorno que faciliten el seguimiento de los cambios en la playa. También facilitará la planificación de futuras actuaciones de conservación o trasvase de arena, si fueran necesarias.

Quevedo destacó que “el estudio de la arena sumergida es esencial para la gestión sostenible de Las Canteras”. Al tratarse de una playa viva, sucuya estabilidad depende tanto de factores naturales como humanos. “La reserva sedimentaria sumergida está directamente conectada con el volumen de arena seca; con este trabajo reforzamos el conocimiento que tenemos del ecosistema del arenal”, añadió.

Equilibrio sedimentario

El nuevo levantamiento batimétrico complementa las investigaciones desarrolladas por la ULPGC. En ellas, los expertos han señalado que Las Canteras mantiene un equilibrio sedimentario global. Aunque refleja una acumulación progresiva de arena en el arco norte (La Puntilla) y pérdidas estacionales en el arco sur (La Cícer).

La empresa Elittoral, con sede en el Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, ha desplegado un equipo de hidrógrafos y especialistas en Ciencias del Mar, garantizando la calidad y el rigor técnico de los datos obtenidos en esta nueva campaña.