Ángel Báez asume la Dirección de Medios y Contenidos de RTVC

El hasta ahora Jefe de Programación de TVC será el número dos en el organigrama y coordinará al nuevo equipo directivo

El Administrador General del Ente Radio Televisión Canaria (RTVC) ha designado a Ángel Báez Álvarez como nuevo Director de Medios y Contenidos, una responsabilidad clave dentro del proceso de reorganización de la estructura directiva que el Ente público culminará en los próximos días.

Báez se convierte así en el nuevo número dos de RTVC, con competencias directas sobre la coordinación del equipo directivo y el impulso de la estrategia de contenidos, programación y desarrollo audiovisual del Ente. Reportará directamente al Administrador General y asistirá en el diseño y conformación del nuevo organigrama, concebido para hacer frente con profesionales de la propia casa a la etapa de transición anunciada por César Toledo el pasado lunes en la Comisión de Control del Parlamento de Canarias.

Ángel Báez es un profesional de reconocido prestigio dentro de RTVC, donde ha desarrollado toda su carrera desde el nacimiento de Televisión Canaria (1999). Formó parte del equipo fundacional, coincidiendo entonces con César Toledo, y ha desempeñado un papel decisivo en la consolidación del modelo audiovisual público de las islas.

Realizador, licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense (Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva), es miembro de la Comisión de Programas de FORTA desde el año 2012, y tiene una amplia formación especializada en plataformas OTT, postproducción audiovisual, realización de informativos y realización radiofónica.

Ángel Báez destaca por una trayectoria marcada por la versatilidad, el rigor técnico y el compromiso con el servicio público entornos complejos de producción. Durante más de veinte años ha participado en la creación, desarrollo y dirección técnica de formatos informativos, divulgativos y de entretenimiento, además de liderar operativos especiales y coberturas en directo para el Archipiélago.

Actual jefe de Programación

Hasta su designación, Báez ejercía como jefe de Programación de Televisión Canaria, responsabilidad desde la que ha impulsado:

La modernización de la parrilla , con criterios de servicio público, proximidad y equilibrio territorial.

, con criterios de servicio público, proximidad y equilibrio territorial. La coordinación de estrenos y especiales que han reforzado la identidad editorial de la cadena.

que han reforzado la identidad editorial de la cadena. La integración de contenidos multiplataforma , alineada con la nueva estrategia digital del Ente.

, alineada con la nueva estrategia digital del Ente. La optimización de los procesos de gestión de la programación, reforzando la eficiencia y la coherencia entre televisión, radio y medios digitales.

Su perfil combina una sólida experiencia técnica con una visión estratégica y de futuro sobre el papel de los medios públicos canarios en un entorno digital en transformación.

Impulso a la nueva etapa de RTVC

Con este nombramiento, el Administrador General refuerza el liderazgo interno para abordar una nueva etapa de integración, modernización tecnológica y renovación de los contenidos de servicio público, que incluyen el lanzamiento de nuevos formatos, el fortalecimiento de la producción propia y el desarrollo de la oferta digital.

El nuevo Director de Medios y Contenidos será el encargado de coordinar al equipo directivo, garantizar la coherencia editorial en todas las plataformas del Ente y promover una gestión alineada con los valores de pluralidad, transparencia, innovación y servicio público.