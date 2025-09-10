Ansiedad, autolesiones o suicidios en Canarias, a debate en un videopodcast

El Parlamento de Canarias estrena un videopodcast sobre salud mental en la infancia y la adolescencia que presentan con motivo del Día para la Prevención del Suicidio

Con motivo del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el Parlamento presenta este 10 de septiembre un videopodcast especial sobre salud mental en sus redes sociales oficiales.

El objetivo de esta iniciativa es abrir un espacio de reflexión y debate sobre la situación de la salud mental en Canarias. Prestan especial atención a niños, niñas y adolescentes, un colectivo que afronta cada vez con mayor frecuencia problemas como la ansiedad, las autolesiones y los intentos de suicidio.

Astrid Pérez y los participantes en el videopodcast sobre salud mental del Parlamento de Canarias

El videopodcast, moderado por la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, contará con la participación de expertos de distintos ámbitos. Analizarán temas como el acoso escolar, el impacto de las redes sociales y los recursos sanitarios disponibles. También abordan los desafíos actuales para familias, profesorado y profesionales de la salud.

Participantes

Participan en esta entrega Fernando Gómez-Pamo Guerra del Río, Director General de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias. Marcos Val, policía y agente tutor especializado en menores y en acoso escolar. Miguel Tomé, vicepresidente de la Federación Salud Mental Canaria. Marian Álvarez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Gran Canaria. Y por último, el doctor Manuel Ajoy, psiquiatra infantojuvenil y coordinador de la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil del Hospital General de Fuerteventura.