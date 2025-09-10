Antigua perdió la cobertura móvil hace unas semanas por la resolución del contrato de alquiler por parte de la propiedad

El Gobierno de España ha mediado este miércoles entre Ayuntamiento de Antigua, Fuerteventura, y la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones TOTEM para lograr un acuerdo para reubicar la torre de telecomunicación en Antigua, en Fuerteventura.

Logran un acuerdo para reubicar la antena de telecomunicación en Antigua. Imagen de la reunión celebrada este miércoles en Madrid. EP.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, han mediado este miércoles entre Ayuntamiento de Antigua, Fuerteventura, y la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones TOTEM para reubicar una torre de telecomunicación.

Así lo ha informado el Consistorio en un comunicado en el que agrega que el encuentro participaron también el alcalde, Matías Peña, y el CEO de TOTEM, Patrick Farges, decidiéndose la paralización de la primera ubicación planteada y el estudio de otros emplazamientos que no causen molestias a la ciudadanía.

Al respecto, Peña ha señalado que el resultado del encuentro ha sido el más satisfactorio para Antigua al «parar la instalación de la antena de telecomunicación en el actual emplazamiento en Antigua y buscar una nueva ubicación acorde a los criterios que el Ayuntamiento traslade a la empresa, permitiendo a su vez restablecer la cobertura de telefonía móvil en la localidad».

Disposición a reubicar la antena de telecomunicación

En este punto, el Gobierno de España recordó que el emplazamiento original en el que estaban ubicadas las antenas dejó de estar operativo hace semanas por la resolución del contrato de alquiler por parte de la propiedad.

Durante este tiempo, el pueblo de Antigua ha perdido la cobertura móvil, ya que esta era la única infraestructura de este tipo de la localidad.

El alcalde agradeció la inmediata respuesta a su petición a los ministros del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres y Óscar López, prestándose a la mediación para alcanzar este acuerdo ya confirmado.

De igual modo, valoró la disposición mostrada por la empresa instaladora TOTEM, que accede a reubicar la instalación de la antena a un nuevo emplazamiento que permita restaurar la cobertura en la localidad.