Cabildo y Gobierno de Canarias estudian otra ubicación para la torre de alta tensión que se pretende instalar a 50 metros de las viviendas del núcleo poblacional de Antigua, en Fuerteventura

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y el consejero regional de Política Territorial, Manuel Miranda, se han reunido con la empresa Tótem para estudiar alternativas de ubicación a la torre de telecomunicaciones que se pretende instalar a 50 metros de las viviendas del núcleo poblacional de Antigua, en la zona del Camino de las Piletas.

Fuerteventura busca alternativas para la torre de alta tensión que se pretende ubicar en Antigua. Vecinos de Antigua luchan contra la instalación de una antena de telecomunicaciones. RTVC.

Según se ha señalado desde la formación nacionalista a través de un comunicado, «se trata de un avance significativo: por primera vez, por algunas partes implicadas: Cabildo, Gobierno de Canarias y empresa se reúnen por videoconferencia para buscar una solución consensuada que proteja el bienestar de los vecinos de Antigua”.

En este sentido, las gestiones realizadas en los últimos días han contado con la implicación directa del secretario nacional de Coalición Canaria (CC) y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y “así seguirá siendo hasta conseguir el objetivo”, han indicado desde CC.

Por otro lado, han aclarado que, en ningún momento, se ha afirmado desde CC que se hayan paralizado las obras de la torre de telecomunicaciones prevista junto al núcleo urbano de Antigua.

Fuerteventura busca alternativas para la torre de alta tensión que se pretende ubicar en Antigua. Imagen de archivo del Ayuntamiento de Antigua, en Fuerteventura.

Diálogo con la empresa sobre la torre de alta tensión

Las obras llevan detenidas más de un mes, y “lo que se ha conseguido es dar un paso adelante en el diálogo con la empresa promotora para encontrar una solución que responda a la preocupación vecinal”, han indicado.

La organización nacionalista ha reiterado su compromiso de seguir trabajando, en coordinación con las instituciones y vecinos de Antigua, para alcanzar un acuerdo definitivo que permita reubicar la infraestructura en un emplazamiento “adecuado y compatible” con el interés general.

Críticas a Coalición Canaria

Sin embargo, el Ayuntamiento de Antigua ha confirmado que la empresa Tótem continúa adelante con la idea de instalar una torre de telecomunicaciones, un proyecto ha causado un gran malestar y preocupación entre los habitantes del municipio por su cercanía a las viviendas.

Además, en un comunicado, el Ayuntamiento de Antigua ha criticado a Coalición Canaria después de que los nacionalistas aseguraran haber logrado “ganar tiempo” para evitar la instalación de una torre.

El alcalde de Antigua, Matías Peña, ha lamentado estas declaraciones “contrarias a la actual situación, sin ninguna veracidad y mucha desesperación personal, que sólo crean confusión y suponen una falta de respeto grave ante los vecinos vecinas de Antigua”.

Por otro lado, Peña ha indicado que son “afirmaciones falsas con motivaciones engañosas y personalistas que no aportan a la solución sino todo lo contrario y que no son respaldadas ni por la empresa, ni por la dirección de sus partidos ni por los representantes del Gobierno de Canarias”.