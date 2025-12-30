Antonia San Juan vuelve a casa con ‘Antonia y compañía’

Este martes, 2 de enero, la artista canaria Antonia San Juan estrena su primer programa como presentadora y lo hace en su tierra, en Televisión Canaria



Con la cercanía de quien vuelve a casa y la valentía que siempre la ha definido, Antonia San Juan regresa a Canarias para ponerse al frente de ‘Antonia y Compañía’, un formato de entrevistas que se estrena este viernes 2 de enero, a las 22:30 horas, en Televisión Canaria. Un espacio en el que conversará con personas que, de una u otra manera, mantienen un vínculo personal, profesional o emocional con ella.

Con la cercanía de quien vuelve a casa y la valentía que siempre la ha definido, Antonia San Juan afronta este proyecto en un momento de profunda honestidad vital, tras haber compartido públicamente su lucha contra el cáncer.

Producido por Bola8 Producciones para RadioTelevisión Canaria, ‘Antonia y Compañía’ supone el debut de la artista como presentadora en su tierra. Un encuentro sin máscaras, en el que Antonia convierte su experiencia personal en un punto de encuentro con sus invitados, donde el humor y la emoción conviven con naturalidad.

El humor como refugio

El programa reúne a un grupo de invitados muy ligados a Antonia, con historias de vida que conectan con la audiencia desde lo humano y lo cercano.

La actriz, cantante y productora Cristina Medina protagoniza junto a Antonia una de las conversaciones más especiales del programa. Unidas por su trayectoria compartida en ‘La que se avecina’ y por una experiencia vital similar frente al cáncer, ambas abordan la vida, el miedo y la resiliencia desde el humor, la inteligencia emocional y una complicidad que traspasa la pantalla.

Iván Torres, vocalista de ‘Efecto Pasillo’, comparte su historia personal y artística, marcada por la superación y la lucha contra los prejuicios y limitaciones socials desde su origen. Un relato honesto que conecta con el espíritu del programa y con la propia lucha de Antonia.

La cantante canaria Mel Ömana rinde un homenaje sentido a Antonia como referente e icono. La finalista de Benidorm Fest 2025 habla con franqueza sobre salud mental y feminismo, y reconoce en la figura pública y personal de San Juan un faro que iluminó su propio camino creativo y vital.

Petite Lorena, humorista y fenómeno viral, vive un encuentro muy emotivo con quien siempre consideró su referente. Ante Antonia, reflexiona sobre la fama repentina, la autenticidad y el impacto que la artista ha tenido en su manera de entender el humor y la libertad creativa.

Juan Antonio Cabrera, presentador y humorista de Televisión Canaria, desvelará un

vínculo entrañable y desconocido: su amistad con Antonia desde la adolescencia. Una relación que la vida llevó por caminos distintos (ella en Madrid, él en Fuerteventura), y que este año que comienza se reencuentra en este plató, en un momento especialmente significativo para ambos.

Una declaración de intenciones

‘Antonia y Compañía’ abre con una entrada cargada de simbolismo y fuerza escénica. Acompañada de música en directo, Antonia interpreta el número “Tomar la vida en serio”, de la revista «Las Leandras». Más que una canción, es un manifiesto vital que marca el tono del programa, una llamada a disfrutar, sentir, reír y vivir cada momento con su máxima intensidad.

Este programa es el regreso a casa de una artista en estado de gracia y de verdad. Un espacio donde las cicatrices se muestran con orgullo, donde las risas son terapéuticas y donde la compañía se revela como el mejor medicamento. Es la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz se encuentra compartiendo, creando y, sobre todo, riendo.