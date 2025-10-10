ES NOTICIA

Antonio Orozco, Abraham Mateo y Miguel Ríos encabezan el cartel del Festival Arena Negra

RTVC / EFE
La playa de Gran Tarajal, en Fuerteventura, recibe a artistas y bandas de renombre nacional e internacional, el viernes 7 y sábado 8 de noviembre

El Festival Arena Negra regresa los días 7 y 8 de noviembre a la playa de Gran Tarajal, Fuerteventura, con un cartel encabezado por Antonio Orozco, Abraham Mateo, Lucho RK y Miguel Ríos, junto a otros artistas nacionales, internacionales y locales, ha avanzado el Cabildo Insular este viernes.

Antonio Orozco, Abraham Mateo y Miguel Ríos en el Festival Arena Negra 2025, Fuerteventura.
El 7 de noviembre, viernes, actuarán Aldara, Miguel Ríos, Antonio Orozco y Grupo Extra. Por su parte, el sábado, 8 de noviembre, se suben al escenario El Duende Callejero, Guaynaa, Abraham Mateo y Lucho RK, ha informado el Cabildo majorero en un comunicado.

Y señala que el Festival Arena Negra se consolida como un referente cultural y económico para Fuerteventura, fomentando el desarrollo local y el turismo sostenible, siempre desde el respeto al entorno natural. El evento está organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, con la colaboración del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Tuineje, recuerda.

