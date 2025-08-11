En verano, la población residente se multiplica por encima de los 4.000 vecinos, a los que hay que sumar los miles de visitantes que se desplazan a esta zona de costa de Tenerife

Los vecinos de Bajamar se quejan de que la falta de aparcamientos provoca que haya «coches encima de la acera, coches aparcados en vados, en doble fila, tráfico. Se forman conflictos entre los mismos visitantes, entre los visitantes y la gente local«, que quieren disfrutar de las piscinas, ha señalado Daniel Hernández, presidente de la Asociación de Vecinos de Bajamar.

Encontrar aparcamiento es Bajamar es misión imposible, por lo que los vecinos de Bajamar se quejan de la falta de aparcamientos en verano.

«Coches encima de la acera, coches aparcados en vados, en doble fila, tráfico. Se forman conflictos entre los mismos visitantes, entre los visitantes y la gente local«, ha señalado Daniel Hernández, presidente de la Asociación de Vecinos de Bajamar. Los vecinos de Bajamar se quejan de la falta de aparcamiento en verano con la llegada de las visitas a las piscinas.

A esto hay que sumarle la orografía de Baja Mar porque sólo hay una vía de entrada y otra de salida. «Como acceso único a las piscinas de Bajamar, soporta todo el tráfico. El acantilado se está deteriorando por la maresía. El problema es que el asfalto también ya se está deteriorando. Una alternativa de hacer una entrada por donde antiguamente estaba el barranco», ha explicado Alberto Gutiérrez, tesorero Asociación de Vecinos de Bajamar.

Por su parte, Ángel Chinea, concejal de Infraestructura, ha señalado que hay una unidad de actuación donde se va a salir una entrada y una salida hacia la carretera principal. Todo eso está en el plan general. Lo que es a través de un barranco es imposible».

Atropellos en Bajamar

Gutiérrez ha hecho hincapié en que «en la zona alta, lindando con la carretera general, también hay problemas. No hay guardias muertos, no hay badenes. Excesos de velocidad, atropellos. En las zonas separadas de los tejaditos y el culón de Bajamar no hay pasos de peatones. Y eso provoca que la gente cruce por la calle, por la carretera».

Según ha añadido Chinea, es «competencia de Cabildo de Tenerife. Ya se le ha trasladado la posibilidad de colocar pasos de peatones o semáforos. Hay proyectos, pero aquí en Bajamar todo va muy, muy, muy lento».