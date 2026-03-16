Esta edición, que tenía previsto celebrarse en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología y el TEA del 19 al 22 de marzo, queda aplazada por motivos meteorológicos. Tendrá lugar del 14 al 17 de mayo

Aplazada la decimoquinta edición de Tecnológica Santa Cruz.

La decimoquinta edición de Tecnológica Santa Cruz se aplaza debido al avance de la borrasca Therese, la cual se prevé afectará a las islas a partir de este miércoles y que tendrá especial incidencia en la capital de jueves a domingo.

Así lo ha comunicado el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, quien ha informado de que “con gran pesar nos hemos visto obligados a aplazar Tecnológica, dado que a pesar de que la programación se desarrolla en Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) y el TEA Tenerife, del 19 al 22 de marzo, parte de esos eventos tienen lugar en espacios abiertos como los patios y zonas exteriores”.

En este sentido, Bermúdez ha señalado que “este aplazamiento afecta a la totalidad del evento de Tecnológica Santa Cruz, es decir, a su tradicional sesión de charlas estrella y a la programación paralela compuesta por TecnoEduca, TecnoLabs, TecnoFight, TecnoHack y TecnoPlay”. Y añadió que “tras las consultas pertinentes y visto el avance de la borrasca y la previsión para estos días, se ha tomado la decisión de aplazar la totalidad de Tecnológica Santa Cruz por dichos motivos meteorológicos”.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, informó de que “las autoridades recomiendan que tras el avance de la borrasca Therese y la previsión de una especial incidencia en la capital tinerfeña, con lluvias intensas y viento, consideramos que la seguridad de las personas es lo primero. Por lo que hemos decidido aplazar todas las actividades de Tecnológica” y añadió “el equipo de la entidad capitalina ya trabaja en la nueva fecha para celebrar esta decimoquinta edición y que será del 14 al 17 de mayo”.

«Responsabilidad y seguridad»

“El sentido de la responsabilidad y la seguridad tanto de las personas que participan en Tecnológica como del público que asiste, nos ha hecho tomar esta difícil decisión. Aunque ya estamos trabajando en la operativa para estas nuevas fechas” destacó Pérez. Añadió que “en próximos días daremos a conocer más información al respecto, pero mantendremos la misma estructura de eventos y horarios”.

“Las personas que habían adquirido entradas o se habían inscrito a las actividades de Tecnológica Santa Cruz podrán devolver sus entradas y les será reembolsado el dinero, en aquella que era de pago, es decir, la sección de charlas estrella tradicional, pero toda esta operativa la comunicaremos puntualmente en próximos días” explicó Pérez. Añadió, “nos pondremos en contacto con todas las personas inscritas o que hayan sacado sus entradas para cualquiera de los eventos por si desean mantenerlas de cara a la nueva fecha”.

“A lo largo de los 15 años de historia de Tecnológica sólo nos hemos visto obligados a tomar esta decisión en 2 ocasiones, en 2020 con motivo de la pandemia y su consiguiente confinamiento de la población, y en esta decimoquinta edición por motivos meteorológicos” incidió Pérez. Añadió “con gran pesar anunciamos este aplazamiento. Pero ya trabajamos en la nueva fecha de cara a celebrarla del 14 al 17 de mayo en los mismos emplazamientos”.

Tecnológica Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Las personas interesadas en ampliar información pueden acceder a la web www.tecnologicasantacruz.com.