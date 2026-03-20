El Rally Villa de Santa Brígida se aplaza por la alerta meteorológica pese a que las condiciones en el recorrido permanecen favorables

Aplazado el Rally Villa de Santa Brígida por la situación de alerta de la borracha Therese / A Todo Motor

El equipo DGJ Sport ha anunciado que la 42 edición del Rally Villa de Santa Brígida (Gran Canaria), previsto para este mismo viernes y el sábado. Ha sido aplazada ante la situación de alerta decretada a raíz de la borrasca Therese, cuyo nivel se mantendrá a lo largo del fin de semana.

La organización ha lamentado que las zonas de influencia de la prueba «no se han visto afectadas por la borrasca Therese». Pero las alertas activadas por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y los diferentes ayuntamientos, así como sus correspondientes recursos, «impiden la celebración del rally», han informado a través de un comunicado.

Desde la prueba automovilística han afirmado que esperaron «hasta el último momento» para ver si esas las bajaban de nivel. E incluso han consultado la posibilidad de sectorizar algunas zonas del recorrido, pero las peticiones «no han sido atendidas».

Suspensión pese a buen clima

El presidente de DGJ Sport Team, David Espino, ha asegurado que según las observaciones sobre el terreno, «en ningún momento hemos comprobado el viento y la lluvia anunciados». Pero la «alerta sin fecha final por parte del Gobierno de Canarias» imposibilita la celebración del evento.

«Lo hemos intentado hasta el final y espero que todos los entiendan, equipos y aficionados. Ya el jueves se suspendieron todo tipo de actividades deportivas y algunas fiestas de mucho calado en la sociedad insular», ha destacado el máximo responsable de la organización.