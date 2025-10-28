Aprobado el decreto que regula el turismo activo en Canarias

Esta aprobación modifica el reglamento para el desarrollo de las actividades de turismo activo

Informa: RTVC

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este pasado lunes el decreto por el que se modifica el Reglamento para el desarrollo de actividades de turismo activo. El procedimiento ha contado con el visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias. Esta aprobación ha contado con un proceso de diálogo en el que han intervenido unas 1.200 empresas que contribuyen a crear más de 4.000 empleos vinculados al turismo activo.

Una nueva norma que prioriza la calidad, la sostenibilidad y seguridad de los servicios turísticos. La consejera de Turismo del Gobierno canario, Jessica de León, defiende que esta nueva regulación «pretende no solo profesionalizar el sector, incorporando nuevas oportunidades de empleo, sino además evitar el intrusismo«.

De León señala que el turismo activo «es una actividad que genera empleo, ayuda a divulgar los valores de nuestro territorio sin generar impactos sobre el medio ambiente y repercute positivamente en la población local”.

Endurecer los requisitos para evitar el intrusismo

Con el objetivo de impedir que se produzcan situaciones de intrusismo laboral, la nueva norma establece una serie de requisitos. La finalidad es asegurar que se realice esta actividad en condiciones de seguridad, cumpliendo con los requerimientos legales y prestando un servicio de calidad.

Una de las prioridades con esta modificación del decreto es regular la autorización de empresas y profesionales. Para ello se reconocerán las cualificaciones del personal, como títulos, certificados o acreditaciones que demuestren su capacidad para realizar cada servicio. Del mismo modo, se vigilará que no se creen barreras mediante requerimientos excesivos que impidan desempeñar la profesión.

Jessica de León destaca que «la variedad de actividades del turismo activo requiere una clasificación dinámica que permita el acceso a perfiles profesionales polivalentes”.