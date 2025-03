El juzgado afirma que no queda «debidamente acreditado» que se cometiera el delito

Archivadas las dos causas por presunta agresión sexual contra Miguel Cabrera. Imagen de Archivo

Los juzgados de instrucción número 3 y 4 de La Laguna han acordado en sendos autos judiciales el archivo provisional de las causas por presunta agresión sexual abiertas contra Miguel Cabrera Pérez-Camacho, expresidente del Real Casino de Tenerife y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna (ULL).

Los autos, avanzados por ‘El Día’ y a los que ha tenido acceso Europa Press, apuntan también que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife estimó un recurso de apelación de Cabrera contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.

El juzgado afirma que no queda «debidamente acreditado» que se cometiera el delito y solo consta que Cabrera citó a la presunta víctima a su casa en Tacoronte, un estudiante de máster universitario, y que se marchó de allí «muy nervioso y alterado».

No consta relación de superioridad

Igualmente no se acredita que el masaje que relata el joven se haya realizado sin consentimiento ni que se haya empleado ninguna forma de violencia o intimidación y que incluso «él mismo accedió a recibir el masaje y que para ello se levantó la camiseta y se sentó».

Por otra parte, el auto destaca que tampoco consta que exista una relación de superioridad ni de dependencia laboral entre ambas partes que haya podido viciar el consentimiento del denunciante, más allá de que pudiera existir la «expectativa» de que el joven aspirara a ser contratado en el bufete de abogados de Cabrera.

Incluso, según la declaración del joven, consta que el masaje se lo practicó sobre los hombros, los pectorales, la espalda y la zona lumbar sin llegar a rebasar la zona del cinturón, y que, cuando le dijo a Cabrera que parara, lo hizo. No obstante, este niega que haya dado ningún masaje. «En ese momento se levantó y abandonó el lugar sin que el denunciado lo retuviera en modo alguno», señala el auto.

Hechos no indiciariamente acreditados

Asimismo, y aunque se hubiera realizado el masaje, el joven no mostró su negativa y puso de manifiesto su consentimiento «levantándose la camiseta, sentándose y dejándose realizar el masaje» aparte de que Cabrera cesó en su empeño cuando se lo pidió, siempre según su versión.

Para la magistrada, los hechos no han quedado indiciariamente acreditados, pues a pesar de que se ha acreditado que el joven acudió a la vivienda y salió de ella «muy nervioso», no hay constancia de que el masaje haya tenido lugar.

«Por todo ello, se debe concluir que los hechos denunciados no han quedado indiciariamente acreditados y que del propio relato de los mismos que hace el denunciante no se considera que los mismos hayan atentado contra su libertad sexual sin su consentimiento, por lo que no merecen la calificación de agresión sexual», sentencia la juez.

Debido a este caso la ULL abrió expediente y suspendió a Cabrera de su labor docente al mismo tiempo que dimitió como presidente del Casino.