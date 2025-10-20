El coche comenzó a arder a la altura de Güímar, en sentido Santa Cruz de Tenerife

Efectivos de Bomberos de Tenerife intervinieron este sábado por la noche en un incendio que afectó a un vehículo en la autopista del sur (TF-1).

Arde un coche en la autopista del sur de Tenerife. Imagen cedida por los bomberos de Tenerife.

El coche comenzó a arder a la altura de Güímar, en sentido Santa Cruz de Tenerife, por lo que se alertó de inmediato al 112 Canarias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, personal del Servio de Urgencias Canario (SUC) y personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife.