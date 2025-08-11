Arde una vivienda ocupada en Playa Blanca

Una habitación con techo de madera arde en una vivienda ocupada de Playa Blanca, en Lanzarote

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote fue alertado este domingo por el fuego que hizo arder una habitación de una vivienda ocupada en Playa Blanca. Ocurrió en la calle Austria, en el municipio del sur de la isla.

Estado en el que quedó la habitación incendiada en la vivienda ocupada de Playa Blanca, en Lanzarote

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote fue alertado por el CECOES sobre un incendio en una vivienda ocupada en la calle Austria, en Playa Blanca. Los bomberos del parque Sur en Bravo 2 y desde el parque central en Bravo 4 se desplazaron al lugar inmediatamente.

Actuación de los bomberos en la vivienda incendiada en la vivienda ocupada de Playa Blanca, en Lanzarote

A su llegada, se encontraban agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil asegurando la zona y facilitando la localización y acceso al lugar del incendio.

Comprobaron que se trataba de un incendio en un cuarto con techo de madera dentro de una vivienda ocupada. Procedieron a la extinción aplicando agua y espuma. Al no existir riesgo de reignición, se dio el servicio por finalizado y regresaron a la base.

Al lugar también acudió una ambulancia de soporte vital básico del SUC.