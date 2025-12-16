Con el sistema híbrido de placas fotovoltaicas y baterías, Gran Canaria va a evitar la emisión de 1.885 toneladas de dióxido de carbono al año

Imagen de Clean Canarian Energy.

El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria y las empresas Clean Canarian Energy y Cegasa impulsan la construcción en el polígono industrial de Arinaga de un sistema de paneles fotovolcaicos sobre marquesilas, reforzados por un sistema de almacenamiento en baterías.

Dotado de 1,5 megavatios de potencia fotovoltaica y 12 megavatios hora de almacenamiento, el sistema garantizará 400 kilovatios disponibles las 24 horas, con una producción anual estimada de 2,43 gigavatios hora destinados íntegramente al autoconsumo colectivo, detalla Cegasa Energía en un comunicado.

Esta infraestructura permitirá evitar la emisión de 1.885 toneladas de dióxido de carbono al año, el equivalente al efecto de más de 11.000 árboles plantados, y cubrirá el consumo eléctrico anual de unas 700 viviendas tipo.

Impulsar soberanía energética de Gran Canaria

El proyecto, enmarcado en la estrategia del Consejo Insular de la Energía y adjudicado a Cegasa Energía en agosto, cumple con el objetivo clave de impulsar la soberanía energética de la isla, fomentando la implantación de sistemas propios de generación y almacenamiento a partir de fuentes renovables.

Busca dinamizar la transición energética en el archipiélago y fortalecer la competitividad del tejido industrial local, un plan de acción dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU.

De esta manera, el Ayuntamiento de Agüimes, junto al Consejo Insular de la Energía y la Comunidad Energética Ceziaga (constituida en 2023 y que ya agrupa 30 empresas) han consolidado un modelo cooperativo pionero en la gestión compartida de energía limpia, destaca Cegasa Energía.

La puesta en marcha del sistema está prevista para el primer trimestre de 2026 y «supondrá un antes y un después en el modelo energético de la isla», asegura la empresa.