El Paseo Marítimo de Los Cristianos acogerá actuaciones folklóricas, artesanía y gastronomía local hasta marzo de 2026

‘Arona Folk Fest’ llena las calles del municipio tinerfeño de cultura y tradiciones

El Organismo Autónomo de Turismo del ayuntamiento de Arona presenta una nueva edición del ‘Arona Folk Fest 2025-2026’, un evento para dar a conocer las tradiciones populares y el patrimonio cultural del municipio. Desde el próximo 6 de noviembre y hasta el 26 de marzo de 2025, el Paseo Marítimo de Los Cristianos acogerá todos los jueves la celebración de festival.

El evento, que también contará con un calendario especial de actividades durante las fechas navideñas, estará integrado por ferias de artesanía y gastronomía local. También se ofrecerán actuaciones musicales de grupos folklóricos en formato de pasacalles y espectáculos sobre el escenario.

‘Arona Folk Fest’ pretende fomentar el encuentro entre la cultura popular y el turismo, resaltando la identidad del municipio y su riqueza patrimonial. La feria contará con la participación de 12 artesanos y la presencia de diferentes grupos folklóricos de ámbito local y regional, teniendo una programación semanal de 16:00 a 21:30 horas.