La Policía Local y la Policía Nacional intensifican los operativos con el objetivo de garantizar la seguridad y proteger la economía local

La Policía Local de Arona, en coordinación con la Policía Nacional, mantiene activos varios operativos de control frente a la venta ambulante en las zonas de mayor afluencia turística del municipio. Según el ayuntamiento de Arona, estas acciones, reforzadas en los últimos días, buscan garantizar la seguridad ciudadana, preservar el uso adecuado del espacio público y proteger la actividad económica local.

Arona refuerza los controles contra la venta ambulante en sus zonas turísticas | Ayuntamiento de Arona

Los agentes realizan controles frecuentes en puntos estratégicos del litoral. Allí identifican a las personas que ejercen la venta ambulante y confiscan los productos destinados a esta práctica. En lo que va de año, la Policía Local ha tramitado 168 actas de incautación. Además, ha participado en 320 intervenciones dentro de los distintos operativos policiales y preventivos del municipio.

Más presencia policial

El concejal de Policía Local, Héctor Reyes, explicó que estos controles forman parte de una estrategia conjunta destinada a reforzar la seguridad en los principales núcleos turísticos. “Nuestra prioridad es mantener un entorno seguro y ordenado, tanto para los vecinos como para quienes nos visitan”, señaló.

Reyes destacó que desde el área de Seguridad se trabaja para mejorar los medios materiales y tecnológicos de la Policía Local. Próximamente se incorporarán nuevos agentes, lo que permitirá reforzar estos operativos y aumentar la presencia policial en todos los barrios.

“El compromiso es claro: reforzar la coordinación entre cuerpos y la presencia en la calle”, subrayó el edil. “La seguridad y la convivencia son pilares fundamentales para Arona, y seguiremos trabajando para garantizar ambos”.