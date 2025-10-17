Organizado por Arenao Producciones, el festival cuenta con el patrocinio de Turismo Lanzarote, Centros de Arte, Cultura y Turismo, y Cabildo de Lanzarote

Imagen cedida.

El festival de artes escénicas Heart Lanzarote arranca hoy viernes en Playa Honda con una programación vibrante que inaugura el Parque Urbano y llenará también la avenida marítima de espectáculos para todos los públicos. Durante dos jornadas, más de veinte propuestas de teatro, danza, clown, circo y talleres transformarán el corazón del municipio de San Bartolomé en un gran escenario al aire libre.

Esta misma mañana, la actividad Pum Pum Heart, realizada en colaboración con cuatro centros de primaria del municipio, congregó a más de 250 escolares. Junto a ellos, la tercera edad del municipio hizo vibrar el Parque Urbano, y fomentó la creatividad artística, convirtiéndose en un gran encuentro intergeneracional. La mañana culminó con la actuación del coreógrafo internacional Ian Garside, afincado en Gáldar, junto a Tomás Pozzi, con su pieza David & Goliat.

Viernes de emociones

La jornada inaugural reúne algunas de las piezas más esperadas de esta edición. Entre ellas, Fràgil, de María Andrés, que combina clown gestual y poesía en un viaje emocional lleno de humor y ternura; Jirafas de colores, de Bolina Títeres, un pasacalle de gran formato que llenará de fantasía el Parque Urbano; y A la fresca, de la Cía. Anna Confetti, con tres mujeres que reinventan el costumbrismo en clave cómica.

La danza llega de la mano de Iron Skulls Co con Kintsugi, una poderosa metáfora sobre la belleza de la imperfección inspirada en la técnica japonesa de reparación con oro. A lo largo de la tarde, el público podrá disfrutar del clown irreverente de Murmuyo con Fisura, un delirante intento de montar una obra imposible, y de Raúl Magic, joven majorero que ha conquistado TikTok y YouTube con su espectáculo La magia de soñar.

La noche se cerrará con Glowdrums, el impactante espectáculo de percusión y movimiento de la compañía Brincadeira, donde ritmo, geometría y energía colectiva marcan el pulso del festival.

Talleres creativos

Este sábado continuará la programación con nuevas actuaciones y actividades familiares. Así, destacan el espectáculo itinerante “Ami-Go!” de Murmuyo; Gonzalo Santamaría con su homenaje musical y circense The Power of the 80’s; La Mecánica con el teatral Water Falls; Adri Torrijos con el entrañable clown Mr. Tie, y la compañía De tal palo con Fisgoneo.

Desde la organización invitan, también, a participar en los talleres creativos y de bienestar para todas las edades – con inscripción previa en algunos de ellos-. Heart mantiene su espíritu inclusivo y participativo, invitando a la ciudadanía a sumarse al latido común del arte. Y, de hecho, contempla la participación del equipo de interpretación de lengua de signos en las actuaciones de la tarde que lo requieran.

Turismo Lanzarote

Organizado por Arenao Producciones, el festival cuenta con el patrocinio de Turismo Lanzarote, Centros de Arte, Cultura y Turismo, y Cabildo de Lanzarote, a través del área de Cultura; también colaboran el Ayuntamiento de San Bartolomé y empresas como Relaxia y Chacón.