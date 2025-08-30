ES NOTICIA

La nueva alternativa para la celebración de festivales

Redacción RTVC
Fusionar el ocio con la apertura a espacios públicos es la respuesta de festivales que congregan a miles de personas y que además dinamizan la economía del municipio

Los festivales de música que se celebran a lo largo del verano, se encuentran con un problema de espacio cuando concentran a miles de personas. Una alternativa, cada vez más común es la de utilizar espacios públicos que son poco conocidos y que permiten incluso aprovechar elementos propios para su desarrollo.

Se trata de utilizar un espacio cotidiano, usado habitualmente por los vecinos de mencionada zona y convertirlo en un referente cultural. Se trata de la corriente que algunos promotores de festivales están llevando a cabo en la actualidad. Además, aprovechan las infraestructuras existentes como parte del evento.

En definitiva, espacios públicos que se convierten en la alternativa cuando el festival comienza a crecer en número de asistentes.

Por tanto, fusionar el ocio con la apertura a espacios públicos es la respuesta de festivales que congregan a miles de personas y que además dinamizan la economía del municipio.

