La isla de Gran Canaria volverá a convertirse desde este miércoles en el escenario de lujo de la The North Face Transgrancanaria, que celebra su 27ª edición con la presencia de más de 6.000 corredores y corredoras. De nuevo, los ojos de todo el planeta mirarán a los paisajes grancanarios gracias a una carrera que brilla entre las más prestigiosas del mundo.

El pistoletazo de salida de la The North Face Transgrancanaria 2026 lo dará este miércoles la salida de la modalidad Kilómetro Vertical El Gigante. La prueba arrancará a las 15.30 horas desde el Valle de Agaete y será el punto de partida de una edición que promete ser histórica tanto por el número de corredores, de nuevo récord, como por los grandes nombres que acuden a la cita y la posicionan en el podio del prestigio mundial del trail running.

Los mejores atletas del mundo ya están preparados para competir de nuevo en las modalidades Classic (125 km), la distancia reina de esta gran carrera del circuito World Trail Majors, Advanced (81 km), Marathon (46 km), Half (23 km), Promo (12 km) y KV El Gigante.

Con 36.000 euros en premios para las y los tres primeros en Classic, Advanced, Marathon y Half, y las Short Series de World Trail Majors (Marathon) completamente consolidadas, se prevé una espectacular semana de trail para todos. Más allá de las grandes figuras, la The North Face Transgrancanaria vuelve a ofrecer la oportunidad de competir a las futuras generaciones de campeones y a cualquier amante de este deporte en las modalidades Promo, Short, Family y Transgrancanaria Kids Abora by Lopesan Hotels.

Estas son las modalidades de la prueba

Classic

Es la distancia reina, el recorrido de 125 kilómetros y 6.800 metros de desnivel positivo en el que se forjan las leyendas. La tercera parada de World Trail Majors -tras Hong Kong 100 y Black Canyon Ultras- reta a más de un millar de corredores que saldrán desde la espectacular línea de salida de la Playa de Las Canteras (viernes, 23.59h) en busca del gran triunfo.

Henriette Albon, vencedora en 2025, vuelve a liderar todas las quinielas en una carrera en la que también se esperan grandes actuaciones de aspirantes como Claudia Tremps, segunda clasificada la pasada edición, la polaca Katarzyna Dombrowska o la británica Eleanor Whyman-Davis entre otras.

Por su parte, entre los favoritos de la categoría masculina aparecen nombres de relumbrón como el de los británicos Tom Evans, Josh Wade y Jonathan Albon o el alemán Hannes Namberger. Sin la presencia de Caleb Olson, vencedor de la pasada edición, los focos se vuelven a poner sobre Albon y Wade, que completaron el podio de la Classic en 2025.

Advanced

Los 81 kilómetros y 4.314 metros de desnivel positivo que parten desde el precioso centro histórico del pueblo de Teror vuelven a mostrar a los competidores el “continente en miniatura” que es la isla de Gran Canaria. El Parque Rural del Nublo, la Caldera de Tejeda y los icónicos pueblos de Artenara y Tejeda protagonizan una dura primera mitad de la carrera que prosigue con el vertiginoso descenso por la cara sur.

Varvara Shikanova, Wu Yuan Yuan, Tereza Hudcova, Marjo Liikanen y Stephanie Howe son las cabezas de cartel de una Advanced que siempre está abierta a sorpresas. Itziar Oteiza, Dunia Cruz o Graciela Acosta son las atletas nacionales que emergen en la lista de élites que pelearán por el triunfo en la meta de Parque Sur.

También será realmente alta la competencia en la categoría masculina, que contará este año con la presencia de Anton Gustafsson, Marcos Ramos, Pau Capell o un Tomás Hudec que ya firmó una notable tercera posición el año pasado y vuelve con ‘hambre’ de más.

Marathon

La velocidad vuelve a ser el gran reclamo de la modalidad Marathon en esta edición de récord, donde cerca de 1.800 corredores se enfrentarán a un desafío de 46 kilómetros que no da tregua. Tras una salida escalonada, los participantes acometerán el ascenso vertical hasta el techo de la isla, alcanzando los 1.719 metros de altitud, para iniciar desde allí un descenso vertiginoso donde la agilidad y la técnica serán los mejores aliados.

Con la meta de Maspalomas grabada en la mente, la carrera atraviesa parajes de una belleza sobrecogedora como el Camino de La Plata, contando con puntos clave de avituallamiento en Degollada del Dinero y Ayagaures; dos paradas estratégicas para reponer fuerzas justo antes de los últimos repuntes que pondrán a prueba la resistencia física y la entereza mental de los corredores. .

También en esta edición serán muchos los élites a seguir, especialmente las españolas Ikram Rharsalla, debutante este año en TNF Transgrancanaria; Gemma Arenas, con su billete obtenido con su victoria en la Ultra del 3 Días Trail Ibiza; y Nuria Gil, que busca repetir el triunfo de 2023. Son las favoritas entre un gran plantel de corredoras internacionales de la talla de Léa Duhet, Caterina Stentea o Pina Deiana entre otras.

De igual manera ocurre en la categoría masculina, donde la lista de élites la encabezan el alicantino Antonio Martínez y el gaditano Miguel Benítez. Junto a ellos aparecen los nombres de Henri Aymonod, Tiago Viera o Bartlomiej Przedwojewski entre otros con muchas opciones de coronarse en la meta de Parque Sur.

Half

The North Face Transgrancanaria 2026 une otra vez el jueves las modalidades Half (23 KM) y Promo (12 KM), dos recorridos cortos, rápidos y técnicos que descubren a los corredores los lugares más sorprendentes de la isla. Cerca de 1.800 participantes entrarán en acción en un día de fiesta en Tejeda, que de nuevo relucirá con su emblemática meta.

El pistoletazo de salida lo dará primero la Transgrancanaria Half desde su nueva salida en Santa Lucía de Tirajana (9.00 horas), un recorrido de 23 kilómetros y 1.817 metros de desnivel positivo que atraviesa paisajes únicos. La Caldera de Tirajana, los Llanos de Pargana y los Llanos de la Pez retan a los atletas antes de afrontar uno de los ascensos más espectaculares del Archipiélago: el Paso de La Plata.

Este año la lista de favoritas vuelve a contar con mucha representación española con corredoras como la propia Marta Martínez, María Fuentes, Inés Astrain, Estel Roig o Greta García, entre otras representantes internacionales como la italiana Camilla Magliano, la sueca Barbro Fjällstedt o la suiza Flavia Van der Zon.

Por su parte, en la categoría masculina aparecen nombres como los de Alain Santamaría, Daniel Osanz, Marcos Villamuera, Andrés García Blanco, a los que también se unen atletas de la escena internacional como el italiano Luca Merli, el sueco Linus Hultegard, el chileno Nicolás Ignacio Benavides o el británico Brennan Townshend entre otros.

Promo

Apenas una hora y media después de la salida de la Half comenzará la modalidad Promo, con 12 kilómetros de distancia y un desnivel positivo de 869 metros, en la que la competencia se vivirá al máximo entre atletas que se inician en el trail running. No solo destaca la velocidad y la diversión del recorrido, sino también la belleza de una ruta que transcurre entre los dos pueblos a más altura de Gran Canaria, los denominados municipios cumbreros.

Esta prueba se presenta como una oportunidad clave para el elenco de corredores canarios. Destacan los nombres de Sandra Moreno y Esteban García, con serias opciones de subir la bandera canaria al cajón más alto del podio como ya hiciera el año pasado la atleta local Ione Guerra del Arista Pro Team.

KV El Gigante

Como no, el reto del Kilómetro Vertical El Gigante, que vuelve a abrir esta edición en la jornada del miércoles, se erige como el mejor aperitivo posible de la The North Face Trangrancanaria. Con salida en el icónico Valle de Agaete, los corredores tienen ante sí la pared del macizo de Tamadaba: 1.090 metros de desnivel positivo en tan sólo 5,5 kilómetros que ponen a prueba la potencia de sus piernas.

Entre las corredoras inscritas brilla el nombre de la italiana Camilla Magliani, que hace doblete en esta edición y es una de las grandes favoritas junto a la alemana Ida-Sophie Hegemann y la norteamericana Stephanie Howe, ambas del equipo The North Face.

En la nómina de corredores masculinos es Henri Aymonod, ganador de los dos últimos años y también del equipo The North Face, el gran favorito entre otras apuestas que apuntan a corredores como Shota Matsumoto, Diego Meneéndez o Eduardo Rossano.

Modalidades para todo tipo de corredores y familias

The North Face Transgrancanaria contará también este año con las modalidades Short (5km), Family y Transgrancanaria Kids Abora by Lopesan Hotels, para los atletas más jóvenes y quienes quieran disfrutar del deporte al aire libre en familia.

Las modalidades Short y Family brindarán la oportunidad para que los más pequeños de la casa puedan divertirse en la montaña junto a sus padres. Teror volverá a acoger ambas carreras, un municipio ideal para que adultos y niños compartan una experiencia única.

Por otro lado, vuelve la Transgrancanaria Kids, patrocinada por Abora by Lopesan Hotels, la cita para los más pequeños que este año repite su salida y meta en la Playa de Las Canteras. La carrera para los menores de entre 7 y 12 años tiene como objetivo principal impulsar el amor por el deporte de montaña entre los más jóvenes y la práctica deportiva en familia.

Feria del corredor

Como en cada edición, la feria del corredor de la The North Face Transgrancanaria 2026 vuelve a recibir un año más a los amantes del trail en el Centro de Convenciones Expomeloneras. Del 3 al 6 de marzo, este espacio de 4.000m² recibirá a los más de 6.000 atletas que participarán en la carrera, además de acompañantes y público en general.

Los participantes podrán recoger la bolsa del corredor, realizar compras de última hora y conocer las novedades del sector con más de 40 stands y con la presencia de marcas referencia como 226ers o Petzl y de un stand de la tienda Arista con productos exclusivos. Además, The North Face, patrocinador principal del evento, tendrá un espacio donde podrán adquirir productos de la marca, probar el calzado y disfrutar de diferentes sorpresas junto a sus principales atletas.

También se podrán consultar las novedades del circuito internacional Gran Canaria World Trail Majors o de empresas e instituciones como Turismo de Gran Canaria, Pepsi, Tirma, City Sigthseeing Las Palmas de Gran Canaria.

– Martes, 3 de marzo: 16:00 – 19:00 horas.

– Miércoles 4 y jueves 5 de marzo: 10:00 – 14:00 / 16:00 – 19:00 horas.

– Viernes 6 de marzo: 10:00 – 14:00 / 16:00 – 18:00 horas.

