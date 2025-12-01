Arrecife recupera la Plaza de Las Palmas

El Cabildo de Lanzarote ha entregado a Arrecife la rehabilitación de la Plaza de Las Palmas con su aljibe y arbolado original

Informa: RTVC.

El Cabildo de Lanzarote ha entregado a Arrecife la rehabilitación de la Plaza de Las Palmas. Se cumple una histórica demanda vecinal en el entorno de la iglesia de San Ginés.

En la obra se ha contemplado la recuperación del antiguo aljibe y se ha conservado el arbolado. Otros trabajos han sido la modernización de la iluminación y la renovación del pavimento con piedra natural.

Con nuevo mobiliario se ha reabierto al público después de varios meses de obras.

Uno de los elementos más singulares recuperados es el aljibe central, situado en el subsuelo de la plaza, donde históricamente se almacenaba el agua traída en los míticos barcos Correíllos desde el puerto de La Luz y Las Palmas.

El pavimento de hormigón, muy deteriorado tras décadas de uso, ha sido sustituido por piedra, respetando la disposición en cuadrícula del proyecto original de Manrique. Se conserva el monolito central y se realza la presencia de las palmeras canarias que presiden el espacio.

Una reivindicación vecinal

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha celebrado la culminación de estas obras, “los vecinos y vecinas de la capital puedan volver a disfrutar de uno de los espacios más emblemáticos del centro histórico de la ciudad”.

La nueva iluminación que se proyecta desde las farolas recrean el diseño original creado por César Manrique para este espacio urbano. La plaza lleva por nombre Las Palmas en recuerdo a la creación de la provincia del mismo nombre a comienzos del siglo XX.

Mayor accesibilidad

La actuación ha supuesto una mejora integral del entorno, incorporando nuevo mobiliario urbano y criterios de accesibilidad universal.

La calle Otilia Díaz, en el tramo contiguo a la plaza y al templo, ha sido peatonalizada y contará con acceso rodado exclusivo para residentes. En este pequeño tramo se han instalado dos parterres con bancos y zona ajardinada; en uno de ellos se ha plantado una jacaranda que aportará sombra y valor paisajístico a esta esquina de la plaza.

Toda la iluminación se ha renovado mediante nuevas farolas de estética manriqueña, canalizadas desde un cuarto de luz situado en la calle aledaña a La Recova. La plaza dispone ahora de bancos de diseño clásico en madera y forja, así como papeleras de hierro fundido, integrando funcionalidad y respeto por la imagen tradicional del entorno.